PDeCAT reclama restituir a Puigdemont y seguir con el procés sin "prisas"

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha subrayado hoy que el soberanismo tiene "la obligación de entenderse" para "restablecer" el Govern cesado con Carles Puigdemont a la cabeza, y ha apostado por seguir con el proceso soberanista, aunque sin las "prisas" de antes.

La ejecutiva del PDeCAT se ha reunido hoy tras la mayoría absoluta de escaños obtenida ayer por el soberanismo, siendo la candidatura que integraba el partido, Junts per Catalunya, la segunda fuerza después de Ciudadanos, por encima de ERC.

Después de la mayoría absoluta lograda por el independentismo con JxCat a la cabeza, Pascal ha subrayado, en una rueda de prensa posterior a la reunión, que el soberanismo tiene "la obligación de entenderse", aunque pueda haber "profundas discrepancias ideológicas" con la CUP, con el fin de "restablecer el Govern" que fue cesado por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El independentismo logró la mayoría absoluta de escaños pero no superó el 50 % de los votos, por lo que Pascal ha incidido en la necesidad de ampliar la base soberanista: "No es tiempo de ponernos calendarios, ni plazos, ni de tener mucha prisa" para ver quién es más independentista, sino que es el momento de "sumar a mucha gente", ha dicho.

La coordinadora ha señalado asimismo que en el proceso soberanista se deben impulsar "nuevas estrategias que no van en contra" de lo que se ha hecho en la anterior legislatura, que acabó con una declaración unilateral de independencia ante la cual el Gobierno aplicó el artículo 155 de la Carta Magna.

Pascal es uno de los nombres que figura en la ampliación de la investigación del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por un posible delito de rebelión en el proceso independentista, pero la coordinadora del PDeCAT ha evitado hacer valoraciones, más allá de informar de que no ha recibido ninguna notificación formal.

En un mensaje dirigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Pascal ha subrayado: "no nos va a ganar en la disponibilidad de dialogar con todo el mundo" aunque entendiendo, ha dicho, que la sociedad catalana ha hablado "de forma muy clara, contundente y muy firme".

En este sentido, ha afirmado que están "enormemente satisfechos" por los resultados del independentismo y ha remarcado que "la mayoría silenciosa no es mayoría", en alusión a los contrarios a la secesión, al tiempo que ha destacado la "enmienda a la totalidad" a la política de Rajoy que dieron ayer las urnas.

Sobre el ascenso de Ciudadanos hasta ganar por primera vez unas elecciones en Cataluña en votos y escaños, la dirigente del PDeCAT ha considerado que la formación naranja ha concentrado el "voto útil del 155" y que "ha triunfado con una pretendida división de la sociedad catalana".