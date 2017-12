El "Gordo" esquiva Catalunya, que sólo recupera 33 millones en premios menores

El "Gordo" del Sorteo Extraordinario de Navidad ha esquivado a Cataluña, que sólo ha recuperado unos 33 millones de euros en una parte del tercer premio y otras de quintos premios, lo que supone apenas un 10% de los 364 millones que los catalanes han invertido en décimos, un 7,4% menos que el año pasado.

Pese a que una serie (diez décimos) del 'Gordo' -71.198-, premiada con 4 millones de euros, y otra del segundo premio -51.244-, agraciada con 1,3 millones, se han vendido desde la administración de La Bruixa d'Or de Sort (Lleida), ambas han sido por internet, por lo que pueden haber ido a parar a cualquier parte del mundo, según el lotero Xavier Gabriel.

El afortunado lotero de Sort, que ha seguido el sorteo desde Pamplona, no ha querido abrir hoy su administración "para no atender a los medios separatistas hasta que no sean neutrales".

El 'pellizco' más importante del sorteo de hoy lo ha dado la administración de lotería "La Decana", situada en el centro comercial de Diagonal Mar de Barcelona, que ha vendido 41 series del tercer premio -06.914- y ha repartido unos 20,5 millones de euros, casi todos en el bar del club del club de Fútbol Fundació Esportiva Grama de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

"Cada año jugamos en el bar del club un número acabado en 14, y este año por suerte ha sido el premiado", ha dicho a Efe el propietario del bar del club, Francisco Delgado, que lleva uno de los décimos afortunados con 50.000 euros cada uno.

"Lo compramos en la administración de Anabel Morales, que es la hija de presidente del club, Antonio Morales", ha confesado.

La dueña de la administración ha reconocido que ella "no lleva ningún décimo", aunque si algunas de sus empleadas, como Valeria Álvarez, que se quedó el número porque coincide con la fecha de nacimiento de su hijo, -el 6 de septiembre de 2014-.

"Lo primero que haré con el dinero es saldar la deuda de la tarjeta de crédito", ha dicho Álvarez mientras sollozaba de alegría.

Mientras ninguno de los cuartos premios se ha acordado de Cataluña, uno de los quintos premios, el 05.431, ha dejado 1,8 millones de euros en Sabadell (Barcelona) en 30 series vendidas en la administración número 5 de esta localidad, que ha vendido los décimos en ventanilla, aunque ha devuelto otras 30 series de este mismo número que no logró vender.

Otro quinto premio -el 03.278- ha hecho que la fábrica Esbelt de Manlleu (Barcelona), que produce mantas transportadoras, reparta entre sus trabajadores más de un millón de euros con décimos que llevan la mayoría de trabajadores.

"Casualmente llevábamos ese número porque era el único que quedaba en la administración del que había décimos para toda la plantilla", ha explicado a Efe el responsable de la fábrica, Conrad Tarragó.

Según Tarragó, la mayoría de empleados tiene el décimo íntegro, unos 100 en la fábrica de Manlleu y alrededor de 89 en las oficinas de la empresa, situadas en Barcelona, con lo que cobrarán al menos 6.000 euros cada uno.

También se han vendido dos series de este mismo número en dos administraciones de Barcelona.

Otros quintos premios han dejado también 'migajas' entre los catalanes. Del 22.253 se han vendido décimos sueltos en Tarragona, Barcelona, Castellbisbal, El Masnou, Sant Adrià del Besòs y Sant Boi de Llobregat.

De otro quinto, el 'bajito' 00.580, también se han vendido décimos sueltos en Sort (Lleida), Barcelona, Sant Cugat del Vallés y Vilanova del Camí, mientras que también se han quedado en Cataluña algunos décimos del 58.808 vendidos en Barcelona, Castelldefels, Mataró, Sant Andreu de la Barca, Salou y Tortosa.

Tres series del 18.065 vendidas en la administración número 81 de la calle Girona de Barcelona han dejado otros 'escasos' 180.000 euros en la capital catalana.

Mientras tanto, Tarragona sigue siendo, junto con Ávila y Zamora, la única provincia española donde, en los 206 años de historia del sorteo, nunca ha tocado el "Gordo".