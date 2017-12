Iceta propone ser investido con el apoyo "transversal" de comunes, Cs y PPC

El candidato del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, ha propuesto una "investidura transversal" que le haga president con apoyo de los comunes, Ciudadanos y PP, ya que las únicas opciones tras el 21D serán "un presidente independentista, Iceta presidente o repetir elecciones", escenario que llevaría a "prolongar" el 155.

Iceta ha protagonizado un desayuno-coloquio organizado por Primera Plana-El Periódico de Catalunya, en el que ha constatado que se "muere de ganas de ser president", al considerar que es "la persona mejor preparada para desarrollar una política de reconciliación" en Cataluña

Pero ha dejado claro que en ningún caso acordará una investidura con Xavier García Albiol (PP) e Inés Arrimadas (Cs) para hacer presidenta a ésta última. "No creo en una investidura acordada entre PP, Cs y PSC. No creo porque creo que los números no dan y porque no responde a la transversalidad del país".

A su juicio, sólo existen tres escenarios tras el 21D: "Un presidente independentista, un Miquel Iceta presidente o la repetición de elecciones. De este último no quiero ni oír hablar y el primero no tendrá mayoría, por lo que creo que el escenario Iceta president no solo es deseable, sino posible".

"Quiero una investidura transversal. ¿Qué me gustaría? Recibir el apoyo de los comunes, Cs, PPC y de mi grupo parlamentario para una investidura. Aspiro a alcanzar la investidura con esta configuración, con combinaciones de voto a favor y abstenciones. Y porque creo que los ciudadanos no se merecen que les volvamos a convocar a elecciones otra vez", ha insistido.

Iceta ha alertado de que una repetición electoral "significaría la prolongación innecesaria de la intervención de las instituciones catalanas por parte del Estado", en alusión al artículo 155.

En cualquier caso, ha hecho un llamamiento "a la gente que no se quiera resignar al desastre de la independencia, ni tampoco a la fractura de una revancha", a que concentren los votos en su candidatura, apuntando que Cs y PP "pueden contribuir al cambio, pero no pueden ser el cambio ni encabezar el cambio que Cataluña necesita".

En su conferencia, Iceta ha querido "obligarse personalmente" a establecer lo que ha denominado su "Contrato con Cataluña", un conjunto de obligaciones que asume "voluntariamente al servicio de la gente" si es presidente de la Generalitat.

Entre los compromisos de ese "contrato" están obligarse a obtener "avances sustantivos y concretos en dos años" en el desarrollo de su propuesta de "Pacto de Estado para Cataluña", que entre otros puntos reconozca explícitamente la "personalidad nacional" catalana y su vocación de autogobierno, aunque "sin privilegios".

También a llegar acuerdos sobre las 45 demandas planteadas por la Generalitat al Gobierno -a excepción del referéndum-; el desarrollo del Estatut; una financiación "justa", bajo el principio de ordinalidad y solidaridad, y con una quita parcial de la deuda y un consorcio tributario; un "ambicioso" plan de inversiones en infraestructuras; profundizar en el reconocimiento de lengua, cultura y símbolos de Cataluña; y abordar la reforma federal.

También, en ese contrato, promete que en el presupuesto de la Generalitat de 2018 hará frente a prioridades sociales "hoy desatendidas", mediante un plan de choque social valorado en 3.000 millones de euros, como también promoverá una inspección laboral para regularizar los contratos de 100.000 trabajadores.

Y, por último, impulsará un "Pacto del Palau", similar a los "Pactos de la Moncloa", en un acuerdo entre administración, sindicatos y empresarios sobre cómo hacer crecer la economía, crear empleo, luchar contra el fraude y la explotación laboral, garantizar la sostenibilidad medioambiental y repartir mejora la riqueza.