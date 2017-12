Puigdemont lleva a Santamaría a la Fiscalía

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont interviene por videoconferencia en la "Butifarrada solidaria" que Junts per Catalunya celebra hoy en Sant Celoni.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont interviene por videoconferencia en la "Butifarrada solidaria" que Junts per Catalunya celebra hoy en Sant Celoni. Efe

El presidente cesado de la Generalitat Carles Puigdemont ha llamado a evitar que el 21D sirva para "blanquear el golpe de Estado" a través del 155, y su candidatura, JxCat, ha anunciado que llevará a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría a la Fiscalía por las palabras de ayer.

Puigdemont ha intervenido hoy, a través de videoconferencia desde Bélgica, en una "butifarrada solidaria" celebrada en un pabellón deportivo de Sant Celoni (Barcelona), con motivo del programa benéfico de La Marató de TV3, dedicado este año a las enfermedades infecciosas.

Un acto electoral que ha servido también para anunciar que mañana la candidatura de Junts per Catalunya presentará una denuncia ante la Fiscalía por presunta "prevaricación" derivada de las declaraciones de Sáenz de Santamaría, quien ayer pidió el voto para el PP porque es el partido que ha "descabezado" a ERC y Junts per Catalunya, y el único que puede "seguir liquidando el independentismo".

En este contexto, el número uno de JxCat, Carles Puigdemont, ha enfatizado que en las elecciones del 21 de diciembre "cualquier cosa que se aparte del Govern y del Parlament legítimo es legalizar el 155", en un mensaje a favor de que se usen los comicios para restituir el gobierno cesado que él presidía. Y ha advertido que si "gana" el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "será él quien mandará" porque Cataluña le habrá "autorizado y blanqueado su golpe de Estado" a través de la aplicación del 155 de la Constitución tras la deriva unilateral de los independentistas.

Así, Puigdemont ha llamado a dar un mensaje "nítido" en las urnas para que entiendan "muy bien", ha dicho, que "este país no se rinde ni se amolda, sino que persiste en sus decisiones -a favor de la independencia- porque sabe que lo conseguirá por la vía democrática y por la vía pacífica".