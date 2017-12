Rovira pide convertir "la represión en libertad y las urnas en república"

La principal candidata de ERC en las elecciones del 21D, Marta Rovira, ha pedido hoy el voto para Esquerra para "convertir la represión en libertad y las urnas en república", después de advertir que hay que preservar Cataluña de los intentos de convertirla "en una simple provincia" de España.

En el acto central de la campaña de ERC, realizado junto al Born Centre Cultural de Barcelona ante más de 2.000 personas, según los organizadores, Rovira ha dicho que todas las encuestas indican que "esto va de ERC o de Ciudadanos, va de construir un nuevo país o de que Cataluña quede sometida a las élites españolas y a la involución de un Estado que ha renunciado" a principios democráticos básicos.

"Hay partidos que querían estas elecciones porque partían con ventajas desde el Estado y, mientras tanto, nosotros tenemos a nuestro candidato, Oriol Junqueras, en prisión porque temen que promueva actos de violencia, pero ¿qué violencia?, la única que vemos es la de los grupos fascistas que campan por nuestras calles impunemente", ha declarado.

Según Marta Rovira, "mejor garantía de buen gobierno que la que ofrece ERC no se puede encontrar, porque en todos nuestros muchos años de historia no tenemos ni un sólo caso de corrupción y eso que hemos gobernado Cataluña y estamos presentes en las instituciones".

Rovira, que desde antes de la campaña ya se perfiló como el relevo de Junqueras en el supuesto de que éste no pueda ser candidato a la presidencia, ha advertido que el 21D "no se trata sólo de ganar o perder unas elecciones, sino de ganar un país, ya que o gana la represión o gana la libertad y la democracia".

"ERC -ha destacado- es garantía de república, de preservar derechos sociales, de que Cataluña siga avanzando y no quede reducida a una simple provincia, es garantía de sumar (al independentismo) a muchos ciudadanos que aún no han dado el paso".

Ha apelado, en este punto, al voto a ERC en las elecciones del día 21 para "convertir la represión en libertad, las agresiones en abrazos, el odio en hermandad, y las urnas en república".

"Estamos obstinados en hacer posibles muchos imposibles", ha añadido Rovira en la que constituye una de sus frases más repetidas en los actos electorales que protagoniza, y que le ha servido como introducción para 'cargar' contra el exministro Josep Borrell.

Según la dirigente republicana, "estos días se dicen muchas tonterías" y, en este marco "ayer escuchamos a Borrell decir que lo que hace falta en Cataluña es una desinfección, empezando por los medios de comunicación públicos".

"Pues hoy le decimos, a él y los suyos, que si quieren desinfectar de verdad, empiecen mirando hacia el Gobierno del PP y sus aliados de Ciudadanos, porque tendrán mucho trabajo para limpiar las instituciones españolas de corrupción".

"Cuando lo hayan hecho -ha añadido- quizás sería hora de que empezaran a preguntarse porqué los ciudadanos españoles pagan una de las facturas eléctricas más caras de Europa, o porqué el fondo de pensiones está vacío".

Según Rovira, Borrell "ya debería saber que aquí no uniformamos a nadie, que aquí amamos la libertad de expresión" y que esto de la independencia "no va de banderas, ni de orígenes, ni de lenguas, sino que queremos construir una república desde la diversidad".

En su opinión, declaraciones como las de Borrell "ponen de manifiesto que han fracasado, ya que han desistido de convencer a los catalanes, a los cuales, evidentemente, no se les seduce a golpe de porra".

Después de ser leída una carta de Junquera desde la prisión en la que pide "pararle los pies la infamia y no permitir que pasen una apisonadora por encima en nuestro país", la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha dicho estar convencida de que los catalanes "no permitirán que gobiernen los del 155, los que humillan a nuestras instituciones".