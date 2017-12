Puigdemont alerta que votar en clave partido "desvía" de lo que está en juego

El presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, ha hecho un llamamiento al votante soberanista, que se disputa con ERC y CUP, a actuar el 21-D con "mentalidad de Estado" y ha avisado de que votar "en clave de partido desvía de lo que está en juego" en estos comicios.

El número uno de la lista de Junts per Catalunya (JxCat) ha intervenido, a través de videoconferencia desde Bruselas, en el mitin central de la candidatura en el Pabellón de la Vall d'Hebron de Barcelona, en el que también han hablado candidatos como Jordi Sànchez -con un mensaje grabado desde la prisión-, Jordi Turull, Josep Rull o Elsa Artadi.

El expresidente de la Generalitat ha transmitido que el 21 de diciembre hay que escoger entre "aplanar el camino" al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras la aplicación del 155, o "continuar desplegando la república" catalana.

En este contexto, ha subrayado que el 21-D se puede ir a votar con "mentalidad de autonomía derrotada, vencida y resignada o ir con mentalidad de Estado".

Y en este sentido, ha remarcado que "votar en clave de partido es legítimo pero nos desvía de lo que está en juego estas elecciones", en un mensaje velado a ERC.

El candidato ha enfatizado que "la victoria de JxCat es la que garantiza que los presos salgan de la prisión -aún están encerrados Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn y Oriol Junqueras-, que los que estamos fuera podamos volver -el propio Puigdemont, Clara Ponsatí, Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig- y un futuro para el conjunto del país".

Puigdemont ha reclamado que haya "confianza" entre los soberanistas, con la que "sin duda derrotaremos" al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a "sus candidatos" Inés Arrimadas (Ciudadanos), Miquel Iceta (PSC) y Xavier García Albiol (PPC).

"El pueblo de Cataluña no dejará que ni Rajoy ni el 155 digan quién tiene que ser el presidente de Cataluña", ha añadido el candidato, que ha subrayado que a partir del día 22 de diciembre hay que "mantenerse de pie y no de rodillas".

En su discurso, el presidente cesado de la Generalitat ha llamado a "expulsar el miedo que la banda del 155 ha querido que planee sobre nuestras calles, escuelas, administraciones y medios de comunicación públicos".