La FIFA podría dejar a España sin Mundial por el "caso Villar"

La FIFA, el máximo organismo futbolístico mundial, ha enviado una carta a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)en la que advierte que las injerencias del Gobierno español a raíz del "caso Villar" podrían derivar en su expulsión como miembro asociado, una decisión que conllevaría también su expulsión de todas las competiciones en que participa, entre ellas del Mundial de Rusia de 2018, según informaron ayer El País y El Español.

La FIFA establece que cada Federación debe tener autonomía total para tomar sus decisión y la decisión del Consejo Superior de Deportes (CSD) de repetir las elecciones de la RFEF iría en contra de la normativa. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) también emitió una resolución favorable a la repetición de todo el proceso electoral tras la Operación Soule.

El actual presidente de la RFEF, Juan Luis Larrea, informó de todos los movimientos del CSD y el TAD a la FIFA, cuya reacción ha sido la carta enviada y la amenaza de expulsar a España del Mundial de Rusia. Cabe recordar que en caso de repetirse las elecciones, supondría el adiós definitivo de Ángel María Villar, aún presidente aunque en suspenso, y el más que probable de Larrea. La Federación habría solicitado una reunión con el minsitro de Educación y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, para intentar reconducir la situación.

España no es el primer país que debe afrontar una amenaza como esta, ya que hace unas semanas Perú recibió una advertencia muy parecida de la FIFA, también por injerencias del Gobierno, informó ayer La Vanguardia.

Según informó ayer El País, tras ponerse en contacto con la FIFA, el organismo explicó al diario: "Podemos confirmar que la FIFA le envió recientemente una carta a la RFEF mostrando su preocupación por la situación que atraviesa la federación y recordando que, de acuerdo con los Estatutos de la FIFA, todas las federaciones miembro deben administrar sus asuntos de forma independiente y asegurarse de que no se produzca ninguna injerencia por parte de terceros en sus asuntos internos". Y anunció que "está en contacto con la RFEF y en las próximas fechas se desplazará a Madrid una delegación conjunta de la FIFA y de la UEFA para observar y analizar la situación que atraviesa la RFEF".

Por su lado, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo ayer que está "absolutamente convencido de que España va a ir al Mundial de Rusia y además lo va a ganar" y aclaró que el ministro de Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, "no ha recibido ninguna carta de la FIFA" que advierta de su posible exclusión por injerencia.

audiencia

"Ese escenario no lo contemplo y estoy absolutamente convencido de que españa va a ir al Mundial de Rusia y además de que lo va a ganar. El ministro me ha dicho que no ha recibido ninguna carta de la FIFA sino una petición de audiencia para tratar del asunto", afirmó Rajoy. Tras la reunión del Consejo Europeo de jefes de Estado y de Gobierno de la UE ayer en Bruselas, el jefe del Ejecutivo dijo que "los que están al frente del CSD y del ministerio tienen el pleno apoyo del Gobierno".