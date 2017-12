Arrimadas espera tener a Iceta a su lado en un "gobierno constitucionalista"

La candidata de Ciudadanos a la Presidencia de Generalitat en las elecciones del 21D, Inés Arrimadas, espera tener a su lado al líder del PSC, Miquel Iceta, en un gobierno constitucionalista, y está dispuesta incluso a pedir a los "comunes" que se abstengan para no alargar el "procés".

En una entrevista que hoy publica el diario El País, Arrimadas señala que aspira a un gobierno transversal con las fuerzas constitucionalistas.

"Y, si al final son necesarios los comunes, los señores de Podemos, creo que antes que alargar el procés les ofreceré que se abstengan para que haya un cambio político en Cataluña. Con una idea clara: si gobernamos, vamos a priorizar las políticas sociales, no el procés", explica.

A su entender, lo más importante es que los constitucionalistas sumen, de manera que cuantos menos escaños tengan el PSC y Catalunya En Comú-Podem "menos tentaciones tendrán de reeditar un tripartito" con ERC, que, según su criterio, los votantes socialistas "no van a entender".

También se muestra contraria a los indultos de políticos y apunta a que el hecho de que Iceta hable de perdonar a los dirigentes independentistas investigados es lo que le hace sospechar de que "ya están preparando un tripartito".

"Yo espero que no, yo espero tener al señor Iceta a mi lado en un gobierno constitucionalista", insiste.

Sobre las encuestas electorales, algunas de las cuales dan ganador a Cs, Arrimadas considera que los sondeos tienen que servir "para ver que es posible, que no es una utopía", convencida de que "sería un mensaje clarísimo a Cataluña y al resto de España y del mundo de que no hay mayoría social independentista en Cataluña".

En cuanto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, confía en que "caduque" tras las elecciones del 21 de diciembre porque haya un gobierno que no se salte las leyes.