Albiol se muestra convencido de que el independentismo dejará de tener mayoría parlamentaria y "pasará a ser historia" tras el 21D

El candidato del PPC a la presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol (c), y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal (d), intervienen en un desayuno-coloquio junto a Manuel Valls (i), ex primer ministro socialista francés. Efe

En un mitin en Barcelona junto a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el ex primer ministro socialista francés Manuel Valls, Xavier García Albiol ha reivindicado que ser catalán "no es llevar un lazo amarillo, tener la 'estelada' colgada en el balcón o ir a una manifestación en Bruselas y hablar mal de España", sino "emocionarte con las victorias de 'La Roja'" o "pensar en catalán pero tener la capacidad de decir 'te quiero' en español".

"Cataluña -ha dicho- siempre ha sido una sociedad moderna, abierta y dinámica, una tierra de oportunidades y una puerta a Europa, pero hoy lamentablemente esa visión ya no existe a causa del gobierno independentista de Carles Puigdemont".

Asimismo, ha incidido en que el 21D se lleve a cabo el cambio en Cataluña, lo que pasa "necesariamente", ha dicho, "por un gran acuerdo entre partidos constitucionalistas". El candidato popular se ha mostrado convencido de que el independentismo dejará de tener mayoría parlamentaria y "pasará a ser historia" tras el 21D.

Por su parte, el ex primer ministro socialista Francés, Manuel Valls, ha defendido la aplicación del 155 y ha adirmado que él hubiese hecho lo mismo cuando era primer ministro. "Apoyo al proceso del artículo 155. Me preguntaron que habría hecho yo cuando era primer ministro. Lo mismo, porque España no es una dictadura".