El Supremo cita al exconseller Forn y los Jordis para el 11 de enero

El juez del Supremo Pablo Llarena ha citado para el 11 de enero al ex conseller de Interior catalán Joaquim Forn y a los líderes independentistas Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, para tomarles declaración en el sumario abierto por el procés hacia la independencia, tal y como ellos habían solicitado.

Tanto Cuixart (presidente de Òmnium Cultural) como Sànchez (expresidente de la Assemblea Nacional Catalana) y Forn están en prisión preventiva en el marco de este caso porque el juez los sitúa en el eje central de una supuesta conspiración para la independencia que incluía tumultos violentos y porque cree que hay riesgo de que vuelvan a delinquir.

Los tres han pedido volver a declarar ante el magistrado y éste ha atendido su petición, citándoles para el día 11 de enero a las 09.30 horas.

Forn es candidato del PDeCAT por Barcelona y el juez lo sitúa en el eje decisorio de una eventual conspiración para la rebelión porque sospecha que pudo promover la pasividad de los Mossos d'Esquadra ante determinadas movilizaciones callejeras.

Sànchez, que es número dos en la candidatura de Junts Per Catalunya por Barcelona en los comicios autonómicos que se celebrarán el próximo 21 de diciembre, ha visto hoy rechazada su petición de permisos para participar en la campaña electoral porque el juez teme que pueda promover nuevos tumultos.

Llarena decidió el pasado 4 de diciembre que el ex vicepresidente Oriol Junqueras, Joaquim Forn y los líderes de ANC y Òmnium Cultural siguieran en la cárcel, provisionalmente, para evitar que vuelvan a incitar a una "explosión violenta" en el proceso independentista.

Ese mismo día Llarena decidió dejar en libertad bajo fianza de 100.000 euros a seis exconsellers catalanes, no por considerar que existía en su caso menor riesgo de que volvieran a delinquir, sino por creer que las consecuencias de que ellos lo hicieran serían menos graves.

Los Jordis entraron en prisión preventiva el pasado 16 de octubre y los exconsellers el 2 de noviembre, imputados por un delito de rebelión por su participación en el proceso hacia la declaración unilateral de independencia, además de otros delitos.