Albiol dice que le gustaría ser vicepresidente con Arrimadas o Iceta

El cabeza de lista del PPC en las elecciones del 21D, Xavier García Albiol, ha asegurado hoy que le gustaría ser "vicepresidente" en un Govern presidido por Inés Arrimadas o Miquel Iceta.

En declaraciones a RAC 1, García Albiol ha remarcado que tras las elecciones del 21 de diciembre "no habrá un gobierno de la Generalitat no independentista sin que el PP no obtenga un número importante de diputados".

Aunque es consciente de que tiene muy difícil ser presidente de la Generalitat, sí se ve en un gobierno de signo constitucionalista tras el 21D: "Me gustaría ser vicepresidente de la Generalitat con Miquel Iceta o con Inés Arrimadas de presidente. Me llevo bien con los dos".

"Y esto pese a que Miquel Iceta le dio la alcaldía de Badalona a la CUP y me echó a mí", ha puntualizado.

Por otra parte, ha comentado que le sabe "muy mal" que los consellers cesados Oriol Junqueras y Joaquim Forn estén en prisión, pero "ya se les había advertido".