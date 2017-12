Sánchez llama a la movilización y al voto a Iceta: "Si tú no vas, ellos se quedan"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a la movilización en las elecciones catalanas del 21 de diciembre para frenar el independentismo, ya que ha advertido de que "si tú no vas, ellos se quedan", y ha reivindicado a Miquel Iceta como el voto para "superar los bloques".

El líder del PSOE ha participado en un mitin del PSC en el Palacio de Congresos de Tarragona ante cerca de 500 personas, para arropar al candidato socialista a la Presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta, junto al alcalde de la ciudad, Josep Fèlix Ballesteros, y la cabeza de lista en Tarragona, Rosa María Ibarra.

Un acto en el que Iceta ha erigido a su partido en la "gran casa de acogida" del catalanismo "huérfano" por el proceso independentista y ha asegurado que en las elecciones están en juego "cuatro años más de lío o cuatro años para buscar la solución".

En la primera aparición de Sánchez en la campaña catalana para arropar a Iceta, el líder del PSOE ha apelado a la "movilización" en un 21D en que "no se puede quedar ningún socialista en casa" y tienen "que salir todos a votar" ya que, además, ha advertido, "no hay ninguna causa de izquierdas en el secesionismo".

Recuperando así el famoso lema electoral del PSC en las elecciones generales de 2008 que ideó José Zaragoza, Sánchez ha afirmado: "Si tú no vas, ellos se quedan, ellos continúan con la deriva secesionista. Y es con lo que tenemos que acabar el 21D. Y la única papeleta que puede articular la unidad entre catalanes es la de Iceta".

"Me quiero dirigir a la gente de izquierdas y a la que sin ser de izquierdas quiere cambiar las cosas. A todos ellos, los que quieren superar la dinámica de bloques y forjar concordia y convivencia, quiero pedir el voto para un buen hombre, inteligente, íntegro, capaz, que si es president estoy convencido que, ante todo y sobre todo, pondrá los intereses de los catalanes sobre cualquier otro interés. Pido el voto para Iceta", ha aseverado.

En contraposición y en una dura crítica al independentismo, se ha preguntado: "¿Se puede ser president desconociendo el número de catalanes que sufre el drama del paro? ¿Puede ser presidente aquel que ha situado a Cataluña fuera de la legalidad, el Estatut y la Constitución, quebrando unilateralmente la convivencia?".

Como también ha lanzado reproches al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que ha cuestionado si "se puede ser presidente del Gobierno confrontando irresponsablemente a territorios para llegar a la Presidencia o mirando para otro lado mientras en Cataluña ocupaba el espacio publico el independentismo".

Por ello, ha dado la "enhorabuena" al PSC por proponer una campaña "valiente, de propuestas, soluciones, no contra nadie sino a favor de la convivencia, en positivo" y que "se está abriendo camino entre las críticas de todos los adversarios", porque, ha dicho a Iceta, "si todos te atacan es porque algo estás haciendo bien".

Sánchez ha cargado contra los comunes, esa "izquierda que se dice que es casta y pura y que no tolera que le recordemos el error de haber quebrado el gobierno municipal de Barcelona", como también contra el PP y su "media naranja" -en alusión a Cs- que "no solo comparten ideario, sino una forma de hacer política".

Asimismo, ha afeado al independentismo que "se crea que Cataluña son ellos y no toleren que Iceta defienda la Cataluña de todos, para todos, de convivencia y concordia".

Y ha reivindicado la reforma de la Constitución que "avance hacia una nueva España autonómica que aprenda de errores pasados" y lo haga "con una estructura federal", mediante el diálogo, pero "dialogar para unirnos, nunca para rompernos; para ver cómo Cataluña se queda en España, nunca sobre cómo se va de España".

Por su parte, Iceta ha reivindicado su candidatura "transversal y catalanista", sumando fuerzas con Units per Avançar (heredera de la extinta UDC), Izquierda Federal Federalistes d'Esquerres, La Tercera Via, Portes Obertes del Catalanisme o Societat Civil Catalana.

"Esto del proceso ha dejado a mucha gente huérfana. Y hemos querido hacer una gran casa de acogida para muchos, porque lo primero es recuperar la estabilidad, el camino de progreso, la política más noble y que pretende acuerdos", ha afirmado.

Iceta ha opinado que en los comicios se dirimen "cuatro años más de lío o cuatro años para buscar la solución, la elección es ésta", y ha recordado que JxCat y ERC "acabarán aceptando el planteamiento de la CUP como en los últimos dos años", por lo que "quien quiera cortes de carretera, ya sabe a quien votar".

Por último, ha agradecido precisamente a Sánchez que haya "dibujado una España que emociona, en la que queremos estar y ayudar a construirla", y le ha ofrecido "lealtad a España, porque la mayoría de catalanes quieren seguir en ella", pero exigiendo en cualquier caso "una mejor España de la que nos han dibujado".