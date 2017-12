Rivera avisa de que el 21D está en juego la "libertad frente a la imposición"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido hoy de que el 21D "nos jugamos la libertad frente a la imposición" de los nacionalistas, motivo por el cual nació el proyecto de convivencia de la Unión Europea, que en buena medida "ha parado el golpe a la democracia" de los partidos independentistas.

Rivera ha arropado a la candidata de Ciudadanos a la Presidencia de la Generalitat, Inés Arrimadas, en un acto en el Auditori de Girona, que ha congregado a unas 1.200 personas, y en el que también ha participado el cabeza de lista en esta provincia, Jean Castel, además de dirigentes del partido como José Manuel Villegas, Fran Hervías o Fernando de Páramo, este último número cuatro por Barcelona.

Durante su intervención, Rivera ha señalado que la Unión Europea nació para "defender las libertades, la igualdad, la fraternidad y la solidaridad" frente a los nacionalismos que "intentan imponer una ideología".

"Hoy nos jugamos también todo esto", ha dicho Rivera en el que ha sido su tercer acto de campaña de las elecciones catalanas, resaltando el "espíritu europeísta" de Cs.

En este sentido, Rivera ha hecho suyas las afirmaciones de algunos líderes europeos sobre el proceso separatista, a los que ha agradecido su intervención para parar el "golpe a la democracia", como que el "nacionalismo es el veneno de Europa", el "adversario de la libertad" o "la hoguera en la que puede perecer Europa".

Para el líder de la formación naranja, el proyecto de Carles Puigdemont es que "vuelvan a haber aduanas en Cataluña" cuando, ha dicho, el "futuro no pasa por levantar nuevas fronteras".

Por todo ello, Rivera ha llamado a votar en las catalanas por la "libertad, por la igualdad, por la fraternidad, por la solidaridad y por la unión", concentrando el "voto útil" en Ciudadanos en lugar de "dispersarlo en los viejos partidos" como el PSC y el PPC que "están perdiendo fuelle", para así "poder ganar a ERC".

Rivera ha reivindicado también un proyecto para España que "reconstruya los valores constitucionales" como defiende Ciudadanos, que sea para "mejorar" y no para "contentar" a los independentistas: "No es lo mismo el inmovilismo del PP que el dinamismo de Ciudadanos ni defendemos la 'nación de naciones' como el PSOE sino una 'nación de ciudadanos'", ha dicho.