La CUP pide a ERC que abandone el "diálogo de sordos" y defienda la vía unilateral

La exdiputada por la CUP Eulalia Reguant ha reclamado hoy que ERC abandone la vía del diálogo ya que se trata de un "diálogo de sordos" y, así, que "el 22 de diciembre recuperen el camino que empezamos por la vía unilateral, ya que si no lo hacemos nosotros nadie lo va ha hacer", ha dicho.

"¿Cuántos años han dedicado al diálogo de sordos?" se ha preguntado Reguant en un acto de campaña celebrado en Blanes (Girona), donde ha recordado que "tenemos ante nosotros una amplia mayoría en el Congreso, junto a una monarquía y a un Poder Judicial que nos niega el derecho a la autodeterminación".

Durante el acto también ha estado presente la candidata por la CUP en Girona Natàlia Sànchez, que ha anunciado que las elecciones del 21D determinarán "si nos gobernarán desde Madrid o si lo haremos desde el Parlament de Cataluña, el espacio para gobernar legítimamente nuestro país".

Durante el acto, Sànchez ha apelado a "los que dudaban sobre las garantías democráticas del 1-O" esperando "que se pregunten dónde están las garantías democráticas en estas elecciones" del próximo 21D.

"Debemos hacer del 21 de diciembre un boomerang democrático y social contra el 155 y contra los que niegan a golpes el derecho a la libre determinación de nuestro pueblo", ha sentenciado.

La candidata ha recordado el referéndum del 1-O y ha señalado que "nadie podrá borrar de la memoria aquel día, igual que ninguna fuerza podrá ignorar que un pueblo digno estará de pie por la república".

"Una fuerza que se haga llamar de izquierdas y transformadora no podrá dar la espalda a la respuesta popular del pueblo catalán durante el 3 de octubre o el 8 de noviembre", ha manifestado, "si tenemos tanto en común no podrán", ha protestado haciendo referencia a la candidatura de Catalunya en Comú liderada por Xavier Domènech.

La candidata por la formación anticapitalista ha afirmado que en estas elecciones, pese a que la CUP las considera ilegítimas, "nos jugamos mucho, el presente y el futuro de la república".