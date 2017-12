Borràs reaparece en un acto de JxCat y agradece el apoyo recibido en prisión

La exconsellera Meritxell Borràs (PDeCAT) ha reaparecido hoy en un acto de Junts per Catalunya (JxCat) en La Garriga (Barcelona), entre abrazos y aplausos de sus compañeros de partido, y ha agradecido las cartas y postales de apoyo recibidas en la cárcel.

Borràs, militante del PDeCAT y que ha decidido no ser candidata de JxCat para el 21D, ha aparecido por sorpresa y ha sido invitada a subir al escenario, desde donde ha dado las gracias a sus compañeros de partido y a los ciudadanos que le apoyaron durante su estancia en prisión, sin olvidar a los que aún siguen en prisión.

"No sabéis cómo de gratificante era recibir vuestras cartas, postales y fotografías que, por un momento, me hacían acercarme a la libertad", ha afirmado.

Ha admitido que "piensa mucho" en los que siguen en prisión -Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart-, a los que ha dicho que tiene ganas de "abrazar fuerte".

Borràs, que salió de Alcalá Meco (Madrid) el pasado lunes junto a Dolors Bassa (ERC), ha aparecido por sorpresa en el acto electoral de JxCat con alcaldes en La Garriga (Barcelona).

Todos los presentes le han aplaudido a la entrada de la Escuela Municipal de Música Josep Aymerich de La Garriga, donde se celebraba el acto, y Borràs se ha fundido en abrazos con sus compañeros.

Estaban presentes los alcaldes Meritxell Budó, Toni Morral, Miquel Buch, Neus Lloveras, Albert Batet y Marc Solsona, entre otros, así como la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y la número diez de la lista de JxCat, Elsa Artadi.