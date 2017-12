Turull y Rull dicen que no han logrado humillarles y que están "más fuertes"

Los exconsellers y candidatos de Junts per Catalunya (JxCat) Jordi Turull y Josep Rull han asegurado que no han logrado "humillarles" y que salen de prisión "con la dignidad, las convicciones y los ideales más fuertes que nunca", al tiempo que han manifestado "tristeza" por los que han quedado en la cárcel.

Turull y Rull han comparecido hoy por primera vez en rueda de prensa en el edificio Imagina de Mediapro después de salir de prisión ayer por la tarde.

"Nos han querido humillar pero no nos hemos dejado, y lo decimos alto y claro: salimos con nuestra dignidad y convicciones e ideales más fuertes que nunca", ha afirmado Rull.

El exconseller ha dicho, en todo caso, que salen sin "resentimiento" y que quieren transformar lo que ha sucedido en una "fuerza imparable" de cara al 21D, al tiempo que ha llamado a "conjurarse" para que "nadie pueda estar encarcelado por defender libremente sus ideas".

Por su parte, Turull ha explicado que vieron unos minutos a los exconsellers Oriol Junqueras y Joaquim Forn, y a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, aún en prisión, y les dijeron: "Os sacaremos de aquí".