Iniesta, el español con más seguidores en Twitter; Puigdemont, el más mencionado

El futbolista del FC Barcelona Andrés Iniesta ha desbancado al cantante Alejandro Sanz como el español con más seguidores en Twitter, mientras que Carles Puigdemont es el político con más "menciones" en la red social durante 2017.

De los cinco españoles con más seguidores en la red, tres son deportistas y dos cantantes: Iniesta suma 20,3 millones de seguidores, seguido de Alejandro Sanz, con 18,5 millones; del también futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, con 17 millones; del tenista Rafa Nadal, con 15,1 millones; y del cantante Enrique Iglesias, con 13,9 millones.

Los datos los ha dado a conocer hoy la red social, que ha observado que durante los últimos meses se han batido varios récords, entre ellos el del mensaje más retuiteado de la historia, que fue el de Carter Wilkenson y su campaña #NuggsforCarter, que ha desbancado al "selfie" de la ceremonia de los Óscar de Ellen DeGeneres como el más retuiteado.

También batió un récord un tuit contra el racismo que hizo @BarakObama, que consiguió el mayor número de "me gusta" en Twitter.

Los cantantes Katy Perry y Justin Bieber superan los 100 millones de seguidores en la red y el papa Francisco ha alcanzado los 40 millones.

Entre los momentos más jocosos, la red cita la cantidad de "memes" que se publicaron sobre el último festival de #Eurovision, y entre los más tristes la etiqueta #NoTincPor que se viralizó con motivo de los atentados de Las Ramblas el pasado verano.

Los "hashtag" solidarios también se han repetido a lo largo de los últimos meses para expresar solidaridad con las mujeres, con los damnificados de los desastres naturales y con el colectivo de homosexuales y transexuales.

El tuit más retuiteado en España este año ha sido uno de la Policía Nacional del 17 de agosto: "Por respeto a las víctimas y a sus familias, por favor, NO compartas imágenes de heridos en atropello de #Ramblas de Barcelona", un mensaje que compartieron más de 100.000 cuentas.

En el segundo lugar de los más retuiteados (con 85.687) figura uno del periodista Jordi Évole publicado el 1 de octubre (día del referéndum ilegal en Cataluña): "Los que idearon este plan para evitar el referéndum, igual no saben que lo que han provocado es que hoy Cataluña se vaya definitivamente".

Y el tercero, con casi 74.000 retuits, es una entrada del periodista Dani Mateo del mismo día: "Yo querría haber visto a la policía entrando con esta contundencia en Génova para llevarse los papeles y discos duros que se destruyeron con total impunidad".

Las cuentas con más "menciones" en España son las de Carles Puigdemont y la Policía Nacional, y entre los artistas más mencionados destacan Maluma, Alejandro Sanz, Pablo Alborán y David Bisbal.

En el deporte ha reinado el fútbol y la etiqueta "HalaMadrid" ha sido la más mencionada del año en todo el mundo, mientras que el jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo es el deportista más mencionado del año en esta red social, aunque en España se sitúa por detrás de Gerard Piqué.

Los equipos de fútbol con más seguidores del mundo son el Real Madrid (27,8 millones) y el FC Barcelona (26 millones).

Los políticos españoles más mencionados en la red son Carles Puigdemont (@KRLS), el líder socialista Pedro Sánchez (@sanchezcastejon), el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, (@Marianorajoy) y el dirigente de Podemos Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias).

A nivel mundial ese ránking lo encabeza el presidente estadounidense (@RealDonaldTrump), el primer ministro de India (@Narendramodi) y el presidente venezolano (@NicolasMaduro).

Los programas de televisión que han cosechado más menciones han sido @salvameoficial, @elchiringuitotv y @ghoficial, seguidos de @tv3cat, @A3Noticias y @LaSextaTV.