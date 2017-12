Forn pide volver a declarar al TS para responder "profusamente" sobre todo.

El exconseller de Interior Joaquim Forn ha pedido al juez del Tribunal Supremo que le investiga por rebelión que le vuelva a citar a declarar lo antes posible, para responder "profusamente" a todas las cuestiones sobre la causa de que es objeto y no solo para que se revise su permanencia en prisión.

La defensa de Forn presentó ayer mismo ante el Supremo esa nueva solicitud, a la que ha tenido acceso Efe, después de que el juez Pablo Llarena acordara dejarle en prisión, junto al exvicepresidente Oriol Junqueras y los líderes de las entidades soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, al entender que existe riesgo de reiteración delictiva.

Daniel Pérez-Esqué, abogado del exconseller de Interior, reitera en su nuevo escrito la disposición de su cliente a declarar sobre todos los elementos de la causa por rebelión, tal y como ofrecía en la petición que presentó la semana pasada ante el Tribunal Supremo para solicitar que se le volviera a tomar declaración.

En su escrito, la defensa pide que la comparecencia se practique "con la mayor celeridad posible" y precisa que la intención de Forn es declarar "profusamente sobre los hechos objeto de la querella" que la Fiscalía presentó contra él y el resto de miembros del Govern cesado por los delitos de rebelión, sedición y malversación.

El abogado de Forn recuerda en su escrito que, a diferencia de otras defensas -como las de los exconsellers de ERC o los del PDeCAT Jordi Turull y Jordi Rull-, su cliente "no constriñó" su declaración del pasado viernes a cuestiones relativas a su situación personal, sino que compareció con la "firme voluntad de responder" al juez y a la Fiscalía, así como a "dar cumplida explicación de todo aquello que en la querella se atribuye".

No obstante, precisa el escrito, antes del inicio de la comparecencia del pasado viernes el juez instructor del Supremo advirtió a las defensas de que su declaración "lo era a los únicos efectos de resolver sobre su situación personal y no para entrar en el fondo de los hechos objeto de querella".

"Tanto es así -añade el abogado- que el instructor no permitió a las defensas de otros investigados intervenir en dicha diligencia (ni siquiera pudieron entrar), por entender que no era una declaración en toda regla sino una mera comparecencia relativa a la situación personal".

En consecuencia, la defensa de Forn solicita que ante la "gravosa situación que viene sufriendo" el exconseller desde hace más de un mes, se practique "esa declaración en toda regla, con asistencia de todas las partes, sin más demora", y recuerda que, de acuerdo con la ley, todos los investigados tienen derecho a ser escuchados tantas veces como lo deseen.

En su declaración del pasado viernes, en que contestó a todas las partes -incluida la acusación popular ejercida por VOX-, Forn manifestó ante el juez que acataba la Constitución y la aplicación del artículo 155 y admitió haber revisado su estrategia política por la necesidad de hacer autocrítica.

Pese a ello, el juez Pablo Llarena descartó ayer dejarlo en libertad bajo fianza -como sí hizo con otros seis exconsellers-, al entender que si reiterara su conducta provocaría consecuencias "graves, inmediatas e irreparables" y que el exconseller de Interior, junto a el exvicepresidente Oriol Junqueras y los líderes de las entidades soberanistas, lideraron el "asedio" del pasado 20 de septiembre durante el registro de la Guardia Civil a la consellería de Economía por los preparativos del 1-O.