Comienza la vista por la euroorden de Puigdemont y los cuatro exconsejeros

La vista ante el juez belga de primera instancia por la euroorden de entrega a España del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que le acompañan en Bélgica comenzó hoy puntualmente a las 09.00 horas (08.00 GMT), informaron fuentes policiales.

Los juzgados y sus defensas llegaron al menos veinte minutos antes de la comparecencia sin que los medios pudieran tomar imágenes, indicaron las mismas fuentes.

La audiencia, que podría tomar una decisión hoy mismo o aplazar su fallo para otro día, se celebra en el edificio de la fiscalía, que se encuentra frente al Palacio de Justicia -donde tuvo lugar la anterior cita judicial- por razones de organización, según el tribunal de primera instancia belga, la Cámara del Consejo.

El juez decidirá, al término de la sesión, la fecha en la que emitirá su decisión, que podría ser hoy mismo o aplazar, "si procede", y que será comunicada a la prensa por la Fiscalía mediante correo electrónico.

La Fiscalía no celebrará hoy su tradicional rueda de prensa diaria y no hará ninguna comunicación adicional anterior a la audiencia.

El juez belga citó a los miembros cesados del Gobierno catalán hoy, jornada previa al comienzo de la campaña de las próximas elecciones catalanas del 21 de diciembre, para que hagan sus alegatos, que deben presentar por escrito.

Puigdemont y los cuatro exconsejeros que le acompañan en Bélgica desde el pasado 30 de octubre, Antoni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig, se encuentran en régimen de libertad vigilada desde el 5 de noviembre, a expensas de que se desarrolle el proceso judicial, que podría dilatarse aún varias semanas.

La primera vista, celebrada el pasado 17 de noviembre a puerta cerrada y en neerlandés, concluyó con la petición del Ministerio Público belga de ejecutar las euroórdenes que pesan sobre Puigdemont y los exconsejeros, pero estos tienen que presentar su defensa para la resolución del caso.

La Fiscalía belga no apreció "corrupción", sino "conspiración" y "malversación" por parte de funcionarios públicos.

La vista se celebra en vísperas del inicio de la campaña electoral, unos comicios a los que Puigdemont concurre como cabeza de lista de Junts per Catalunya (JxCat).

Aunque aún no se han cerrado los detalles de la campaña, según han dicho a Efe fuentes cercanas a Puigdemont, está previsto que los primeros actos electorales de JxCat se desarrollen los días 6 y 7 en Bruselas, con la presencia del expresidente Artur Mas.