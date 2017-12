Rovira: ERC se conjura para volver a tener mandato para desarrollar república

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha dicho hoy que su partido se conjura para volver a tener un "mandato democrático" que haga que Cataluña pueda seguir trabajando para "construir la república", para lo que considera indispensable el papel de los ayuntamientos.

Durante la clausura del encuentro municipalista denominado "El mundo local con la democracia", Rovira ha denunciado la "persecución" que la Fiscalía General del Estado está haciendo a los alcaldes catalanes "utilizando como excusa el proceso independentista".

Ha afirmado que la Fiscalía ha ordenado citar a más de 700 alcaldes por haber dado apoyo al 1-O, por haber firmado un decreto político o por no presentarse a declarar ante la policía.

Rovira ha denunciado también la "manipulación mediática" que, en su opinión, se hace cuando los alcaldes quieren dar apoyo al proceso soberanista y ha explicado que cuando los alcaldes viajaron a Bruselas para apoyar el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se dijo que habían costeado el viaje con dinero público, lo que, ha asegurado, no es cierto.

También ha dicho que hay 362 procesos fiscales abiertos contra ayuntamientos y consejos comarcales por impulsar la soberanía fiscal en Cataluña u otros 106 por no colgar determinadas bandera.

Rovira ha asegurado que son "centenares y centenares" de procedimientos abiertos, a la vez que ha denunciado la "persecución" y la "intimidación" de muchos trabajadores públicos en Cataluña, muchos de ellos interrogados policialmente.

Durante su discurso ha denunciado también la aplicación del artículo 155 de la Constitución en relación con los ayuntamientos, que puede acabar afectando a "servicios básicos" en Cataluña.

Ha puesto como ejemplo que el departamento de Economía de la Generalitat había conseguido hacer un plan de tesorería para pagar en un plazo de seis meses a los ayuntamientos, lo que ahora puede verse alterado por la "excesiva burocratización" derivada de la aplicación del 155 y por la intervención de las finanzas de la Generalitat.

Rovira ha explicado que en la reunión de hoy se han conjurado para conseguir volver a tener "un mandato democrático" que haga que Cataluña pueda seguir trabajando para construir la república y ha pedido "la liberación de los presos políticos".

"Queremos seguir construyendo república también desde nuestro ayuntamientos", ha dicho Rovira y ha asegurado que desde la "nueva república" habrá que considerar a los ayuntamientos como auténticos gobiernos locales y dotarlos de un mejor sistema de financiación que les permita salir de las "subvenciones finalistas" que los encorsetan, y que tengan también más competencias.

Ha apostado por "empoderar" a los ayuntamientos en lugar de "vaciarlos" de competencias como, ha dicho, pretende el artículo 155, y ha lamentado que esté bloqueado el superávit que tienen muchos consistorios catalanes por el "bloqueo político sistemático y persistente de un gobierno español que está obstinado en que este país no avance".

Segun Rovira, hay 223 municipios catalanes que tienen deuda cero, que han cumplido con el objetivo de déficit y han conseguido reducir su deuda un 25 % en cuatro años pero el Estado les "obliga a reducir aún más su deuda".

Rovira ha apostado por un país que se construya desde la base, con ayuntamientos mucho más fuertes, con más competencias y que pueden utilizar su superávit en mejorar la vida de sus ciudadanos, un país que avance, "sin necesidad de pedir permiso al Gobierno español", ha dicho.