Puigdemont declara mañana ante el juez belga que decidirá sobre la euroorden

El presidente cesado de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que le acompañan en Bélgica comparecerán mañana ante el juez de primera instancia que examina las euroórdenes españolas que pesan contra ellos, una decisión que el magistrado podría resolver el mismo lunes o aplazar a otro día.

La vista empezará a las 09.00 horas (08.00 GMT), podría prolongarse durante todo el día y se celebrará en el edificio de la fiscalía, que se encuentra frente al Palacio de Justicia -donde tuvo lugar la anterior cita judicial- por razones de organización, según el tribunal de primera instancia belga, la Cámara del Consejo.

El juez decidirá, al término de la audiencia, la fecha en la que emitirá su decisión, que podría aplazar, "si procede", y que será comunicada a la prensa por la Fiscalía mediante correo electrónico.

La Fiscalía no celebrará ese día su tradicional rueda de prensa diaria y no hará ninguna comunicación adicional anterior a la audiencia.

El juez belga citó a los miembros cesados del Gobierno catalán en la jornada previa al comienzo de la campaña de las próximas elecciones catalanas del 21 de diciembre, para que hagan sus alegatos, que deben presentar por escrito.

Una audiencia que coincidirá con la decisión del juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena sobre ocho exconsellers y los líderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, a quienes notificará este lunes si les mantiene en prisión provisional o acuerda ponerles en libertad, como así han solicitado todos los investigados contra el criterio de la Fiscalía.

Puigdemont y los cuatro exconsejeros que le acompañan en Bélgica desde el pasado 30 de octubre, Antoni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig, se encuentran en régimen de libertad vigilada desde el 5 de noviembre, a expensas de que se desarrolle el proceso judicial, que podría dilatarse aún varias semanas.

La primera vista, celebrada el pasado 17 de noviembre a puerta cerrada y en neerlandés, concluyó con la petición del Ministerio Público belga de ejecutar las euroórdenes que pesan sobre Puigdemont y los exconsejeros, pero estos tienen que presentar su defensa para la resolución del caso.

La Fiscalía belga no apreció "corrupción", sino "conspiración" y "malversación" por parte de funcionarios públicos, señaló entonces uno de los abogados de la defensa, Christophe Marchand.

La vista se celebrará en vísperas del inicio de la campaña electoral, unos comicios a los que Puigdemont concurre como cabeza de lista de Junts per Catalunya (JxCat), cuya campaña se desarrollará en parte desde Bruselas, según han anunciado varios miembros de la candidatura.

Aunque aún no se han cerrado los detalles de la campaña, según dijeron hoy a Efe fuentes cercanas a Puigdemont, está previsto que los primeros actos electorales de JxCat se desarrollen el 6 y 7 en Bruselas, con la presencia del expresidente Artur Mas.

Mas confirmó que se reunirá con Puigdemont en la capital belga esos días.

Bruselas también será escenario de una concentración independentista el próximo 7 de diciembre, convocada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, en la que, según la policía de la capital comunitaria, se esperan unas 50.000 personas.

Por otra parte, Societat Civil Catalana ha decidido trasladar a Bruselas, el 5 y 6 de diciembre, los actos de celebración de la Constitución.

En paralelo, se espera que Puigdemont participe en actos por videoconferencia, como ya hizo este sábado en un acto de presentación de la lista en Sant Julià de Ramis (Girona).

Todo ello con la incertidumbre sobre el tiempo que permanecerá en Bruselas, una situación que, según declaró este sábado uno de sus abogados, Jaume Alonso Cuevillas, puede prolongarse, "como mínimo, hasta el 21 de diciembre".