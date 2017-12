Pablo Iglesias: Los independentistas han fracasado al prometer algo que era mentira

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado hoy que los partidos independentistas han fracasado "al prometer algo que ellos sabían perfectamente que era mentira" y que "quizás sin quererlo han contribuido a despertar el fantasma del fascismo".

Iglesias ha intervenido durante la presentación del programa electoral de Catalunya En Comú-Podem (CatComú-Podem) en Sant Adrià de Besòs (Barcelona), un acto en el que ha recalcado que, de igual modo, la derecha española "ha fracasado en construir una imagen atractiva de España para todos los catalanes y los españoles".

El secretario general de Podemos ha señalado que tanto Ciutadans como el PP saben que sus candidatos "no van a gobernar" y eso demuestra que "han renunciado a Cataluña" y que "toda la política que se está haciendo está pensada para buscar votos en el resto del Estado".

"En esta campaña toca un tono diferente para hacer algo que en estos momentos es revolucionario: decir la verdad. Para afrontar una realidad que no se puede afrontar a golpe de bandera y a gritos, para decir que en Cataluña y en España hay heridas que necesitan tiempo para cicatrizar", ha señalado Iglesias.

El líder de Podemos ha asegurado que "mientras algunos están encantados de echar vinagre en la herida, porque electoralmente les viene de perlas" e incitan "un voto de venganza", CatComú-Podem es "la única opción honesta" para el 21D, pues representa "el voto de la reconciliación entre España y Cataluña".

"Muchos ciudadanos de España queremos construir un país donde quepan todos, reconociendo sus derechos nacionales y amando la diferencia; porque tenemos un proyecto de país donde caben todos y para construir una alternativa soberana que diga que sin derechos sociales no hay democracia", ha dicho.

El secretario general de Podemos ha apelado al "instinto de clase de la clase trabajadora que hace mirar con desconfianza a los que prometen ciertas cosas" a la hora de ir a votar el 21D y ha agregado que "las banderas hacen olvidar a veces ese instinto".

"Quiero pedir a la clase trabajadora de Cataluña que ninguna bandera les haga olvidar quiénes son los corruptos, quiénes pactaron las amnistías fiscales para proteger a los ricos y que se emocionan con banderas distintas pero que están encantados de compartir la bandera suiza", ha señalado Iglesias.

El líder de Podemos ha asegurado que "se abre una nueva época y hay que construir una nueva fase en la relación de Cataluña con España" y ha agregado que "no será para nada fácil, será muy difícil".

"A partir del 21D llegarán las dificultades y entonces no harán falta los gritos y las banderas. Hará falta alguien que se siente a la mesa y sea capaz de buscar soluciones y dialogar. Y esa persona existe y no hay que gritar su nombre ni convertirle en mesías, se puede susurrar: Xavier Domènech", ha concluido Iglesias.

Por su parte, el cabeza de lista de Catalunya En Comú-Podem, Xavier Domènech, ha asegurado que el programa electoral que han aprobado hoy para las elecciones del 21-D, que incluye un referéndum pactado, es el programa "decisivo del futuro de Cataluña" para "construir un gobierno que realmente le dé miedo al PP y lo eche de Cataluña y España".

En el programa, aprobado con el 96% de los votos a favor, los 'comunes' ponen especial énfasis en "la recuperación de la agenda social" y proponen "una nueva agenda de país" para "salir del bucle".

El programa que contiene un total de 1.156 propuestas, de las cuales un tercio corresponden a propuestas sociales como "consolidar la sanidad pública integral y de calidad para todos" y la creación de "un sistema fiscal justo y solidario".

Consta de ocho capítulos, en donde la segunda prioridad, tras las medidas sociales, son las propuestas "para una recuperación económica para salir del estancamiento", que incluye medidas como "dar estabilidad a las pequeñas y medianas empresas" y "reorientar la economía hacia el bien común".

El resto de propuestas incluye medidas