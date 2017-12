Miles de personas piden libertad exconsellers en un concierto para recoger fondos

Los gritos de "libertad" han sido la tónica del concierto organizado hoy por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) para recoger fondos para la caja de solidaridad en favor de los exconsellers y activistas independentistas encarcelados, y al que han asistido unas 50.000 personas.

Bajo el lema 'Por la libertad de los presos políticos', el concierto, que se ha prolongado por casi tres horas, ha llenado el estadio olímpico Lluís Companys de Barcelona.

Los 50.000 asistentes -según cifras facilitadas por la ANC- han encendido también las luces de sus teléfonos móviles mientras sonaban algunas canciones, como "L'Estaca" de Lluís Llach.

Familiares de los encarcelados han subido al escenario entre canción y canción para dirigir algunas palabras, mientras que el presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsellers que se encuentran en Bruselas han enviado vídeos con mensajes que se han emitido durante el acto.

Puigdemont ha agradecido al público haber demostrado "cómo es el pueblo de Cataluña" y haber contribuido a la "caja de solidaridad" y ha pedido a sus seguidores que no abandonen la "esperanza" y sigan "en pie" para alcanzar el "sueño" que representa la independencia.

Algunos familiares de los encarcelados han leído cartas de los ocho exconsellers y los presidentes de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y la ANC, Jordi Sànchez, mientras otros han compartido con el público mensajes dirigidos a sus personas más cercanas.

Así, el ex vicepresidente Oriol Junqueras ha pedido en su carta a los ciudadanos que vayan a votar "con una sonrisa en los labios" y se ha mostrado convencido de que el 21D "despertará el interés europeo y de la opinión pública internacional en su conjunto".

"Ninguno de nosotros ha cometido ningún delito y siempre hemos hecho el bien. No renunciaremos nunca a la libertad y a la justicia", ha señalado Junqueras.

Por su parte, el ex conseller Raül Romeva ha afirmado que "responderemos en las urnas sin rabia ni rencor" porque "no nos hace falta la violencia y el abuso para imponernos, nuestra apuesta son los puentes y el diálogo".

En el concierto han abundado banderas esteladas y muchos de los asistentes han vestido prendas amarillas, color que se ha erigido en símbolo de la reivindicación de libertad para los detenidos.

Entre los 40 artistas que han participado desinteresadamente en el concierto, se encontraban Cesk Freixas, los grupos La Banda Impossible, Els Amics de les Arts, Companyia Elèctrica Dharma y Els Catarres, o el exdiputado de la CUP David Fernández.

Otras personas que han tomado la palabra son el presidente de la ANC, Agustí Alcoberro, los actores Joel Joan y Llol Bertran y el cómico Toni Albà, que ha nombrado a los cantautores Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina y Loquillo, al escritor Mario Vargas Llosa y al alcalde de Lleida, el socialista Àngel Ros, a los que el público ha dedicado sonoras pitadas.

Entre los asistentes al concierto se encontrabanel el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián; el ex presidente de la Generalitat, Artur Mas; y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que ha pedido la intervención de la UE para pedir al Estado "que no traspase unas líneas claramente rojas",

Los beneficios del concierto se destinarán a la caja de solidaridad, que se encarga de hacer frente a los gastos económicos y judiciales derivados del proceso soberanista.