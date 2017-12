Todo preparado para hacer efectivas las posibles fianzas de los exconsellers y los Jordis

Los abogados de los exconsellers y los "Jordis" tienen "todo preparado para hacer efectiva la fianza" que podría imponerles el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para dejarles en libertad, según han confirmado la diputada de ERC Esther Capella y el vicepresidente de Omnium Cultural, Marcel Mauri.

Ambos se han concentrado hoy, junto a varias decenas de familiares y cargos públicos independentistas, en la puerta del Supremo con la esperanza -han dicho- de que el juez Llanera "haga justicia" y ponga en libertad bajo fianza a los investigados.

"Desde ERC esperamos que se haga justicia porque las personas que están encarceladas no deberían estar en prisión, porque son acusados de unos delitos inexistentes", ha defendido Capella.

Tras confirmar que "está todo previsto para poder hacer efectivas las fianzas que se acuerden", la representante de ERC ha dicho que espera que sea una "fianza proporcional".

Sobre el tuit del expresidente Carles Puigdemont pidiendo a los que fueron miembros de su Govern que hagan lo que sea necesario para salir de prisión, Capella ha coincidido en que "quien está injustamente privado de libertad tiene derecho a poderse defender".

Respecto a si acatarán el 155, ha apuntado que este artículo de la Constitución se está aplicando y se ha preguntado "qué puede hacer un gobierno en prisión para no acatar el 155".

Tras defender que el exvicepresidente Oriol Junqueras y los seis exconsellers que no huyeron a Bruselas están en prisión "por unos hechos que responden a un mandato democrático de la ciudadanía de Cataluña expresado el 27 de septiembre en las urnas", la diputada ha rechazado que se pueda "encarcelar por las ideas y por la voluntad de llevar a cabo un programa, legal legítimo y avalado democráticamente por las urnas".

En el mismo sentido, el portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluis Cleries, ha recalcado que Junqueras y los exconsellers deben defenderse para volver a sus casas, lo que no significa, ha recalcado, que se renuncie a ninguna convicción.

Cleries ha mostrado su esperanza de que hoy salgan de prisión para que se puedan incorporar a la campaña electoral, como, según ha asegurado, hará "de la manera que sea" el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

También el vicepresidente de Omnium, Marcel Mauri, ha clamado a las puertas del Supremo por que hoy haya "un poco de justicia" y los 'jordis' y los exconsellers puedan salir de la cárcel.

"Es lo que quieren sus familias y una parte muy importante y mayoritaria de la gente en Cataluña, que no entiende cómo hemos llegado a esta situación", ha argumentado.

Tras asegurar que en las asociaciones soberanistas "hay cantidad suficiente para hacer frente a las fianzas", ha explicado que éstas salen del "bolsillo de la gente que quiere dar su dinero".

Aunque ha admitido que no sabe con exactitud qué cantidad puede fijar el juez, ha apuntado "cuando lo sepamos no será un problema, porque la solidaridad del pueblo de Cataluña es muy amplia y lo podremos resolver".

Mauri ha insistido en que los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart son "gente de paz" y ha opinado que, en el caso de Cuixart (Omnium), éste "no tiene por qué acatar nada".

Sobre su declaración de hoy ha dicho que "lo que es seguro" es que Cuixart "explicará, como siempre ha defendido, que el independentismo catalán es un movimiento democrático pacífico y que no vamos a renunciar a ello nunca".