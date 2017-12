Los exconsellers de ERC se niegan a contestar a la Fiscalía en el Supremo

Los exconsellers de ERC encarcelados se han negado hoy a contestar a las preguntas de la Fiscalía en sus comparecencias ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para que decida si los mantiene en prisión preventiva.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los exconsellers de Exteriores, Justicia y Trabajo Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa han comparecido ya ante el juez del Supremo Pablo Llarena, que los investiga por rebelión.

La comparecencia de hoy se celebra a petición de los exconsellers de ERC y PDeCaT encarcelados, así como de los líderes de las entidades independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que han pedido a Llarena que les deje en libertad provisional mediante unos escritos en los que manifiestan aceptar el artículo 155 de la Constitución y apostar en un futuro por el "diálogo" dentro de la Constitución.

Los exconsellers de ERC -defendidos por el letrado Andreu Van den Eynde- han coincidido en acogerse a su derecho a no contestar las preguntas de la Fiscalía, a diferencia de los exconsellers de Presidencia y Territorio Jordi Turull y Josep Rull, que no han objetado a responder al ministerio público.

Según las mismas fuentes, hasta que no finalicen las comparecencia de los exconsellers ante el Supremo, no está previsto que la Fiscalía aclare si solicita un cambio en la situación personal de los investigados o se pronuncia a favor de que permanezcan en prisión preventiva.

Fuentes jurídicas han apuntan que, en principio, el ministerio público tiene previsto pedir que los exconsellers permanezcan en prisión, a no ser que verbalicen una renuncia clara y expresa a la vía unilateral a la independencia.