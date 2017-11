Unidos Podemos recurrirá al Constitucional la aplicación del 155 en Cataluña

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado esta mañana que su grupo va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, y que en este momento están ya recabando en el Congreso las firmas necesarias para ello.

"Lo vamos a recurrir", ha asegurado Iglesias en los pasillos del Congreso tras las presiones que en los últimos días ha recibido de las formaciones independentistas que le han echado en cara que hasta ahora no lo hubieran recurrido.

Ayer mismo el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, criticaba que partidos como Podemos, con el que tienen "muchas cosas en común", no hubiera presentado ya ese recurso de inconstitucionalidad contra el "golpe de Estado" que supone, a su juicio, la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Rufián recordaba además que Unidos Podemos cumple con el requisito de un mínimo de 50 diputados para presentar ese recurso ante el Tribunal Constitucional, y sus firmas son las que el grupo confederal de Pablo Iglesias está recabando esta mañana para poder formalizar el recurso.

Por su parte, el PDeCAT, según ha anunciado el diputado Jordi Xuclá, pretende también sumarse a las firmas que ya va recabar Podemos para presentar el recurso conjuntamente con la formación morada, ya que ellos no tienen diputados suficientes.