Senadores del PP ganaron un "cuponazo" que compraron porque acababa en 155

Cinco senadores del PP se llevaron "un pellizco" en el sorteo del cupón de la ONCE del 27 de octubre, al resultar agraciado un número que habían comprado "porque les hizo gracia", ya que acababa en 155, el guarismo del artículo de la Constitución cuya aplicación habían votado en el pleno del Senado.

Fuentes el grupo parlamentario popular han confirmado hoy que cuatro senadores de Andalucía y otro más asturiano se llevaron un cantidad no especificada gracias al número 93155, premiado como número adicional en el sorteo del "cuponazo" celebrado el mismo día en que la Cámara Alta votó el famoso artículo 155.

Otras fuentes han confirmado que los agraciados son los almerienses Luis Rogelio Rodríguez, Isabel Sánchez, Eugenio González y Rosario Soto -senadora por designación autonómica-, así como el asturiano Mario Arias, que se embolsaron "un pellizco" gracias a un casual golpe de fortuna.

El hecho es que, cuando se disponían a regresar a Almería en un vuelo que partía del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, vieron a la venta un cupón que terminaba igual que el número del artículo que más famoso se ha hecho de toda la Constitución debido a la crisis independentista catalana.

Los senadores almerienses se encontraron en Barajas con el representante asturiano, que se sumó con ellos a la compra de este número.

Con su "155" en la mano, los senadores comprobaron después que les había tocado, si no el "cuponazo" de nueve millones de euros, sí uno de los seis premios adicionales, que pueden reportar a su poseedor una cantidad de 100.000 euros.

Las fuentes no han revelado cuál fue la cantidad cobrada ni han concretado si llevaban más de un cupón.

Cuando se acaba de cumplir un mes de la entrada en vigor de las medidas aplicadas en Cataluña por el Gobierno al amparo del artículo 155, en el Senado nada había hecho sospechar que para cinco senadores del PP ese número era también sinónimo de buena suerte.

Sí lo sabían el conjunto de los senadores andaluces, a quienes los agraciados de Almería invitaron a comer la semana pasada para celebrar su premio.