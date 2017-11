El zumba se consagra como manera de ejercer la solidaridad con el baile

El zumba, la disciplina de fitness que más se expande en España, donde se calcula que lo practican más de 600.000 personas semanalmente, se ha convertido en el baile más usado para hacer campañas de solidaridad cada fin de semana.

Con motivo de la celebración hoy del "GivingTuesday" ("martes solidario"), centenares de instructores de esta disciplina han organizado en toda España durante esta semana actos para recaudar dinero con fines benéficos.

Entre las múltiples causas solidarias en las que participan tanto instructores de zumba (ZIN) como especialistas y formadores (ZES) o coreógrafos (JAMMERS) se encuentran la lucha contra el cáncer, contra enfermedades minoritarias como el síndrome de Dravet, de Stickler, la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) o para ayudar a combatir la diabetes infantil.

Publicitados a través de redes sociales como Facebook o Instagram, los instructores convocan a lo largo del año a los amantes del zumba con el objetivo de recaudar fondos con finalidades solidarias médicas o de otra naturaleza, ha explicado a Efe Marta Arias, que es presidenta de la asociación A lo Cubano.

Esta entidad consiguió recaudar el pasado mes de octubre 7.714 euros con una clase magistral de zumba en Barcelona, que se destinaron en un 90 % a la Asociación Española Contra el Cáncer y en un 10 % a la Fundación Or contra el cáncer infantil.

Arias empezó a organizar esta 'masterclass' hace cinco años con apenas un centenar de asistentes, mientras que este mes de octubre ha reunido a casi 700 personas y ha contado con la participación de una veintena de instructores, ha explicado emocionada, y ha añadido que "el esfuerzo organizativo es enorme, pero lo compensa congregar a tantos compañeros desinteresados e ilusionados y a tantos amantes del zumba".

En 2001, la ZES catalana Marta Formoso creó junto a los padres de un niño enfermo de histiocitosis la Asociación Or con el objetivo de dar a conocer la enfermedad y de recaudar fondos para investigar sobre ella.

Desde su inicio, la entidad organiza varios actos benéfico, entre ellos 'masterclass' de zumba para recaudar fondos que se destinan a la investigación que el Hospital de Sant Joan de Déu lleva a cabo para combatir este tipo de cáncer que daña los tejidos de los niños.

Crear la fundación "fue el proyecto más importante de mi vida", ha reconocido Formoso, ya que "gracias a mis grandes amigos Fer y Daniela, que me dejaron vivir penas y ilusiones con ellos y su familia, he visto que cuando uno lucha, puede lograr muchas cosas".

Formoso ha explicado que, además, de manera indirecta, Or Asociación recibe el apoyo de otras entidades e instructores que organizan actos en beneficio de la causa que defiende la entidad, como la Asociación Oncológica Amadeu Pelegrí, que reúne desde hace tres veranos en Salou (Tarragona) a más de mil asistentes.

Asimismo, en Gavà se recaudaron fondos para la Asociación Española de Stickler, una enfermedad minoritaria y degenerativa que puede provocar problemas de fatiga, visión, audición y articulaciones, en Sant Feliu de Llobregat se hizo lo propio en favor de la investigación de la diabetes infantil del Hospital Sant Joan de Déu; y en Barcelona se dedicó a luchar contra la ELA.

Mas allá de las causas médicas, los instructores convocan a los amantes del zumba para recaudar fondos con otras finalidades benéficas.

Entre ellas, se encuentran la recogida de juguetes que ha tenido lugar en Castelldefels este fin de semana pasada y la que se celebrará en Tarragona con motivo de la proximidad de las fiestas navideñas; la recogida de alimentos que tendrá lugar el próximo mes de marzo de la mano de la asociación A lo Cubano, o la realizada en Granollers para ayudar a las mascotas damnificadas por los incendios de Galicia el pasado mes de octubre.

La maratón de TV3, que este año se dedica a la lucha contra las enfermedades infecciosas, ha contado por segundo año con la organización del instructor Alexis Rosales y los Gigantes de la Llagosta, que el pasado domingo reunieron a 400 personas en una fiesta benéfica de zumba en la que gratuitamente participaron una veintena de instructores.

La Fundación Port Aventura organizó la fiesta solidaria FunRun el pasado mes de octubre, en cuyo marco tuvo lugar una 'masterclass' de zumba en beneficio de la ONG Pallapupas, y Hard Rock Café montó el pasado mes de octubre su tradicional sesión de zumba en beneficio de la lucha contra el cáncer de mama, cuyos fondos se destinaron a la fundación Fero, creada por el oncólogo catalán José Baselga.