JxCat hará campaña para "ganar" con el lema "Puigdemont, nuestro president"

Junts per Catalunya hará campaña para "ganar" las elecciones del 21-D con el lema "Puigdemont, nuestro president", una frase que sirve para reivindicar la "restitución" del presidente de la Generalitat cesado, que estará presente en los actos a través de vídeos grabados desde Bruselas.

La directora de la campaña y candidata en las catalanas por JxCat, Elsa Artadi, ha presentado hoy el lema junto con el responsable de imagen, Ramon Maria Piqué, a una semana del inicio de la contienda electoral del 21 de diciembre.

"Vamos a ganar estas elecciones", ha expresado Artadi, quien ha augurado que la ciudadanía estará "al lado del president", por lo que la campaña estará muy centrada en reivindicar su figura, pues "el objetivo es restaurar la democracia y las instituciones catalanas" siguiendo el "mandato democrático del 1 de octubre" tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno.

Artadi ha aseverado así que Puigdemont estará "muy presente" en la campaña y que recurrirán a los vídeos para salvar la dificultad que supone que resida en Bruselas, a la espera de que se le ejecute una euro-orden de arresto por rebelión.

El eslogan que aparecerá en los carteles es "Puigdemont, nuestro president", una frase que recoge los argumentos de la campaña y "uno de los gritos de la calle" en las últimas manifestaciones independentistas, según ha valorado Piqué.

Por su parte, Artadi ha augurado que las elecciones del 21-D "expresarán con toda claridad que la sociedad catalana está del lado de la democracia y del president, y no del lado de -Mariano- Rajoy ni del 155".

Y que el futuro de los catalanes, ha dicho, "en ningún caso se puede decidir a través de represión y la cultura del miedo del Estado".

Pese a que las fuerzas soberanistas compiten en listas separadas, Artadi ha descartado que sea necesario un pacto de no agresión, ya que considera que no hay voluntad de hacer daño por ninguna de las partes.

También ha aseverado que habrá actos conjuntos de los partidos soberanistas, aunque solo ha concretado el del día 7 de diciembre, cuando está programada una concentración independentista en Bruselas, sin ofrecer tampoco información aún del mitin de apertura o de cierre.

Para la campaña de JxCat (con el apoyo el PDeCAT) habrá tres versiones de banderolas con el mismo eslogan de "Puigdemont, nuestro president": una con una foto del propio Puigdemont, otra con su rostro junto con el del número dos de la lista, Jordi Sánchez (aún en prisión), y una tercera que añade a los exconsellers encarcelados, los que están en Bélgica y otros candidatos que se sitúan en las primeras posiciones.

En la rueda de prensa, que no se ha celebrado en la sede del PDeCAT sino en un local alquilado para la ocasión, han estado presentes los principales candidatos de la lista que no están en prisión ni en Bélgica, entre ellos Eduard Pujol, Albert Batet, Laura Borràs o Anna Tarrés.