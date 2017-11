Rajoy ve "absurdo" pretender que Cataluña salga de la UE

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha considerado hoy "absurdo pretender que Cataluña salga de la Unión Europea" y ve también "fuera de lugar" la propuesta que ha hecho el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont de hacer un referéndum sobre esta posibilidad.

"El señor Puigdemont que diga lo que le parece oportuno e inconveniente, pero ahora tiene que hablar la gente y no él", ha dicho Rajoy recordando la convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña el 21 de diciembre.

En declaraciones a los periodistas tras presentar en un desayuno informativo junto al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, Rajoy ha subrayado además que la UE es la región del mundo "con mayor nivel de democracia, libertad y derechos humanos" y "la mejor" en términos de atención a las personas o del estado de bienestar.

Al ser preguntado por esta propuesta de referéndum o por el hecho de que el expresidente catalán haya hablado de la UE como un lugar de "países decadentes", Rajoy ha respondido a los periodistas que, "como es natural", él no está de acuerdo con ninguna de las dos afirmaciones de Puigdemont.

Y tras señalar que es "absurdo" pretender que Cataluña deje la UE, ha insistido en que está fuera de lugar esta propuesta y ha señalado en cualquier caso que tiene "poco sentido" plantearla ahora, porque lo importante es que se van a celebrar unas elecciones en Cataluña para dar paso a la "normalidad" y la "tranquilidad".

"La gente no quiere peleas ni tensiones ni disputas", ha insistido Rajoy, quien también ha subrayado que es necesario dar un paso hacia la normalización de la economía en Cataluña.

Ha recordado en este sentido que debido a la crisis catalana el Gobierno rebajó la previsión de crecimiento del PIB del año que viene hasta el 2,3 por ciento, pero ha insistido en que en el supuesto de que "las cosas se normalicen y tranquilicen" es posible volver a un crecimiento del 3 por ciento y a una creación de medio millón de empleos.

Volver, en definitiva, "a la normalidad", ha recalcado el jefe del Ejecutivo, quien ha insistido en que diga lo que diga Puigdemont es la gente la que tiene que hablar ahora a través de las urnas.