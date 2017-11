Exconsellers pedirán volver a declarar al Supremo para quedar en libertad

Los exconsellers y los líderes de las entidades soberanistas encarcelados por orden de la Audiencia Nacional (AN) presentarán un escrito ante el Tribunal Supremo (TS) para pedirle que les cite a declarar de nuevo como investigados y les deje en libertad provisional.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, las defensas de los exconsellers destituidos, tanto los del PDeCAT como los de ERC, tienen previsto presentar mañana mismo un escrito para comparecer ante el magistrado del Supremo Pablo Llarena, en el que expresan su voluntad de volver a declarar, aunque únicamente con relación a los motivos por los que la AN ordenó su ingreso en prisión.

Tanto los exconsellers como los líderes de las entidades soberanistas permanecen en prisión preventiva por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que les investiga por rebelión, tras una comparecencia ante la magistrada en la que se acogieron a su derecho a contestar solo a las preguntas de su defensa.

Precisamente hoy, la Audiencia Nacional ha remitido la causa contra el Govern destituido al magistrado del Supremo Pablo Llarena, que en contra del criterio de la Fiscalía la unirá a las diligencias que tiene abiertas a raíz de la querella por rebelión contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa.

Llarena decidió el pasado 9 de noviembre dejar en libertad bajo fianza a Forcadell y a los miembros de la Mesa de JxS, tras una comparecencia en la que afirmaron acatar la aplicación del artículo 155 de la Constitución y se comprometieron a mantener su actividad política dentro del marco constitucional.

Ante el nuevo escenario procesal abierto, las defensas de los exconsellers encarcelados y las de Jordi Sànchez -expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC)- y Jordi Cuixart -presidente de Òmnium Cultural- pedirán volver a declarar para argumentar ante el Supremo que no existe el riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas en que Lamela se basó para encarcelarlos.

Los investigados -que concurren a las elecciones del 21-D, excepto en los casos de la exconsellera de Gobernación Meritxell Borràs y Jordi Cuixart- pretenden aducir también ante el Supremo que permanecer en prisión mientras transcurre la campaña electoral supone una vulneración de su derecho y el de los ciudadanos a la participación política, han señalado las mismas fuentes.

De hecho, los abogados piensan demostrarlo ante el Supremo con una copia del Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado sábado que publicaba las candidaturas de ERC y Junts per Catalunya -liderada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont-, en las que concurren los investigados.

Paralelamente, los abogados de los exconsellers tienen previsto retirar los recursos de apelación que presentaron la semana pasada ante la Audiencia Nacional contra la orden de la juez Carmen Lamela de enviarlos a prisión preventiva, con lo que evitarán que la sala de lo penal de este tribunal se pronuncie sobre el asunto.

La sala de lo penal de la Audiencia ya acordó, el pasado 8 de noviembre, mantener en prisión preventiva a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart