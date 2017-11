Puigdemont: "Son las elecciones más trascendentes de nuestra historia"

El presidente cesado de la Generalitat Carles Puigdemont ha llamado hoy a los votantes independentistas a movilizarse so pena de que "escriban la historia" otros partidos que dijo "no están legitimados".

Puigdemont presentó junto a 90 miembros de la lista de Junts per Catalunya su candidatura a la elecciones del 21 de diciembre en un hotel cercano a la ciudad flamenca de Brujas, en el este de Bélgica, donde permanece en libertad vigilada hasta que los jueces belgas decidan sobre su eventual entrega a España.

Puigdemont ha aprovechado la presentación de la lista para lanzar un mensaje contundente contra el Estado español y el que ha denominado "el tripartito del 155". Según el candidato de Juntos por Cataluña, las elecciones del 21D son "las elecciones más trascendentes de nuestra historia y no tienen que ser los otros los que escriban nuestra historia".

Puigdemont asegura que su candidatura representa la esperanza, frente a aquellos que encarnan el miedo y la resignación y afirma que el mandato del 1 de octubre es vigente.