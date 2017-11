Messi firma su nuevo contrato hasta junio de 2021 y 700 millones de cláusula

El argentino Leo Messi ha firmado un nuevo contrato con el Barcelona hasta junio de 2021 con una clásula de rescisión de 700 millones de euros, según ha anunciado el club.

Messi ha firmado el contrato esta mañana, en un acto que ha tenido lugar en las oficinas del club y que ha compartido con el presidente de la entidad Josep Maria Bartomeu.

El contrato es una actualización del que firmó su padre por poderes el pasado verano, no por su duración, sino por la cuantía de la cláusula de rescisión, ya que en el anterior Messi podría liberarse de su compromiso por 300 millones y ahora por más del doble (700 millones).

Con este aumento considerable de la claúsula, se desvanece prácticamente la posibilidad de que el jugador pueda abandonar el club azulgrana que vio cómo este verano perdió a uno de sus mejores jugadores, el brasileño Neymar Jr, después de que el Paris Saint Germain pagara 230 millones de euros de su cláusula.

Pese a que desde el entorno del jugador como por parte del club azulgrana se insistía en que el contrato estaba firmado e incluso el jugador ya cobraba la ficha correspondiente a ese acuerdo, la falta de un acto formal (firma y foto) había levantado suspicacias, que han acabado con el acto de esta mañana.

Messi, de 30 años, concluiría su carrera en el Barça con 34. Debutó hace 14 temporadas en la entidad azulgrana, a donde llegó con 13 años procedente de la cantera del Newell 's Old Boys.

Después de batir todos los récords posibles en goles en el infantil A, cadete B y A, juvenil A, Barça C y Barça B, con dieciseis años (2004) debutó con el primer equipo en un amistoso ante el Oporto.

Hasta la temporada siguiente no se produjo su estreno con el primer equipo, fue en Montjuïc y frente al Espanyol. Poco después marcó su primer gol, aquel primer tanto ante el Albacete en el Camp Nou recordado por todos los aficionados barcelonistas.

Desde su estreno, Messi ha jugado 602 partidos, ha marcado 523 goles y ha ganado 30 títulos. A Messi no se le ha resistido ningún registro con el Barça.

Como azulgrana ha conseguido ocho ligas, cuatro Ligas de Campeones, cinco Copas del Rey, siete Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes, en total treinta títulos y es junto con Andrés Iniesta, el más laureado de la historia del club.

La foto de este mediodía en Barcelona era la más esperada por el barcelonismo, una decisión que por un motivo o otro no se había producido y que generaba tensión en el entorno de la entidad.

Seguramente el sustancial aumento de la claúsula de rescisión, de los 300 millones del contrato firmado el verano pasado a los 700 del actual, supuso una nueva negociación.

Durante la firma, Messi ha estado acompañado por su padre Jorge y su hermano Rodrigo, mientras que el Barça ha estado representado por Bartomeu, Jordi Mestre (vicepresidente deportivo), Jordi Bordas (directivo), así como el manager deportivo Pep Seguro y el director general Óscar Grau.