Sánchez pacta con los barones exigir a Rajoy un nuevo modelo de financiación

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha llamado hoy a todos los barones territoriales y ha pactado con ellos exigir al Gobierno de Mariano Rajoy que presente ya una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, han confirmado a Efe fuentes de Ferraz.

La llamada de Sánchez se produce después de que algunos barones, como la presidenta andaluza, Susana Díaz, dieran muestras de desesperación por el retraso en la revisión del modelo de financiación y de malestar por la posición del PSOE de apoyar el pacto entre el PP y el PNV sobre el cupo vasco sin aprovechar para exigir a Rajoy una negociación simultánea de la financiación de las comunidades del régimen común.

Desde Bruselas, Susana Díaz ha confirmado su conversación con Sánchez y ha dicho que éste ha respaldado su postura respecto a la "urgente" necesidad de que el Gobierno de la nación presente una propuesta sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.

Por su parte, Sánchez habría recordado a los presidentes socialistas que "todos" estaban de acuerdo en la resolución que aprobó el lunes la ejecutiva federal en Valencia sobre los aspectos centrales de la financiación autonómica y local.

El líder del PSOE, que reunió hace dos días a su ejecutiva federal con la de los socialistas valencianos, dio al Gobierno, en la rueda de presa posterior, de plazo hasta el 31 de diciembre para que presente una propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica y le ofreció "abrir un proceso de negociación" para que el nuevo modelo esté en marcha, tal y como se comprometió, antes de 2018.

Dos días después, la dirección del PSOE matizaba hoy que la negociación del nuevo modelo no puede ser "entre los partidos" políticos, sino que es entre el Gobierno y las comunidades autónomas en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Además de la andaluza Susana Díaz, el presidente valenciano Ximo Puig lidera la reivindicación de la urgencia de un nuevo modelo de financiación que "garantice el acceso en igualdad de condiciones a los servicios básicos de todas las autonomías sin que exista discriminación".

Fuentes cercanas a Díaz subrayan que Andalucía no está dispuesta a "recibir menos de lo que recauda" ni "menos que el que esté recibiendo más" y consideran, igual que el presidente asturiano, Javier Fernández, que la dirección del PSOE debería haber exigido a Rajoy que negociara de forma simultánea el cupo vasco y el modelo de financiación.

En esa línea, el diputado andaluz Antonio Pradas ha reivindicado esta mañana en los pasillos del Congreso la necesidad de que se "acompase" el nuevo sistema de financiación con la aprobación del cupo, porque "muchas comunidades están desesperadas".

Entretanto, en Ferraz temen que el Gobierno -que ya ha reconocido que no cumplirá con el compromiso que adquirió con las comunidades de reformar este año el sistema- quiera dilatar este debate para propiciar la división entre las autonomías socialistas.

Por eso la pretensión del PP de trasladar también este debate a la comisión territorial del Congreso ha provocado rechazo y enfado en la dirección federal.

"Nada de llevarlo a la comisión territorial, quien lo tiene que poner sobre la mesa, acordar y pactar es el Gobierno", señalan fuentes de la dirección socialista, que explican que el PSOE como partido no planteará ninguna propuesta, porque entienden que eso le corresponde al Gobierno.

Aseguran, no obstante, que las siete comunidades donde gobiernan (Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón, Castilla-La Mancha, Asturias y Extremadura) serán capaces de llevar a la negociación con Hacienda "una postura común, como siempre han hecho".