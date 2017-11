El Congreso urge a cambiar los guardarraíles en vías peligrosas para las motos

La Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso ha aprobado hoy una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a informar y señalizar los tramos de carretera más peligrosos para los motoristas y sustituir en ellos los guardarraíles por sistemas de protección homologados.

Todos los grupos presentes en la comisión han respaldado, previo pacto de un texto transaccional, esta iniciativa de Ciudadanos, defendida por su portavoz Irene Rivera, quien ha establecido como una "prioridad" cambiar los guardarraíles para que "las víctimas dejen de ser números".

Asimismo, ha reprochado al Gobierno que "no haya informado ni señalizado" aún estos tramos de alta siniestralidad para motoristas a pesar de que esta medida, según ha explicado, se aprobó "hace ocho meses" en el Pleno del Congreso.

"En el mundo en el que estamos somos capaces de transmitir la localización de esos tramos a los cinco millones de motoristas, que tienen derecho a saberlo y además es una información que se puede hacer gratis", ha puntualizado la portavoz de Ciudadanos.

Por su parte, el diputado del Partido Popular Jaime Miguel Mateu ha defendido el trabajo del Gobierno en la señalización de estos tramos y ha negado de forma rotunda que el Ejecutivo no trabaje en la seguridad de los motoristas.

El diputado socialista Ignacio Urquizu ha agradecido la iniciativa, aunque ha pedido que se "ponga mayor énfasis en la educación y la concienciación", sobre todo, de los conductores de vehículos que deben compartir espacio con las motos, mientras que la diputada de Podemos Sonia Farré ha considerado "positiva" esta propuesta.

En la Comisión también se han aprobado otras dos proposiciones no de ley, ambas a propuesta del grupo popular, relativas a incrementar de forma integral la seguridad de los motoristas y a adoptar medidas para mejorar las condiciones en las que circulan los coches.

La primera de ellas, aprobada por unanimidad, pretende concienciar a los motoristas del uso del casco y ofrecer garantías a los trabajadores que usan la moto como herramienta de trabajo, como es el caso de los transportistas.

Por último, la iniciativa sobre las condiciones en las que circulan los automóviles, aprobada por 26 votos a favor y ocho abstenciones, incide en el impulso de campañas para sensibilizar sobre la importancia de tener en regla la inspección técnica del vehículo.