Save the Children alerta que 200.000 niños catalanes viven en situación de pobreza

La ONG Save the Children ha alertado hoy de que en Cataluña "hay más de 200.000 niños y niñas que se encuentran en situación de pobreza severa", y que además en 2016 "se registraron 17.831 denuncias por actos violentos contra la infancia en la comunidad.

De estas denuncias, 946 fueron por malos tratos en el ámbito familiar y 967 por abusos y agresiones sexuales, ha precisado la organización no gubernamental, con motivo del Día Mundial del Niño.

Según ha informado Save the Children, los principales problemas que perjudican a los niños y que vulneran sus derechos son "la lucha contra la pobreza infantil, la violencia contra la infancia en todas sus formas, conseguir una educación de calidad y equitativa y garantizar la protección de los niños migrantes y refugiados".

Respecto de la situación de pobreza en la que se encuentran muchos niños catalanes, la ONG ha criticado que la parte del PIB que Cataluña destina a la protección social de la infancia "es del 0,8%, lejos aún de la media europea del 2,4%".

En referencia a la educación, ha indicado que "el 32,5% de los niños más pobres en Cataluña abandona prematuramente sus estudios" y ha pedido "un aumento del gasto público en educación" ya que Cataluña invirtió un 3,7% del PIB en educación en 2015 (últimos datos conocidos), una inversión que "no cumple el 6% previsto en la Ley de Educación de 2009".

En cuanto a la protección de los niños migrantes y refugiados, Save the Children ha pedido "la creación de la figura del guardián-asistente individual de los menores extranjeros no acompañados -que en 2016 fueron 684- una persona que les debería acompañar desde su llegada a Cataluña hasta su emancipación para asegurar así que sus derechos se cumplen".