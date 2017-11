Rivera: el 21D es una "oportunidad" única para liquidar el "veneno" nacionalista

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha llamado hoy a aprovechar el 21D para "poner fin al nacionalismo y su idea caduca", que ha definido como "un veneno que puede enfermar a Europa", y acabar con "40 años donde el nacionalismo nos ha marcado la agenda".

En un acto de presentación de las listas de Ciudadanos para las elecciones del 21D en el Teatro Tívoli de Barcelona, lugar en el que nació la formación hace 11 años, Rivera ha afirmado que no hay "ningún motivo para dejar de creer en la victoria" y ha pedido "defender sin complejos la idea de España y Europa".

"Sé que nacimos para esto, la Historia nos ha colocado aquí para estar preparados para este momento", ha señalado: "nunca hemos tenido una oportunidad como ésta".

Toca contraponer los "valores civiles" frente a los "identitarios", "combatir el supremacismo" con "igualdad" y la "fractura" con la "unión", ha asegurado.

Rivera ha dicho a los "nostálgicos", en alusión a PP y PSOE, que "el bipartidismo y el pasteleo con los nacionalistas ha muerto" porque "el pueblo español ya no lo tolera" y porque "ha llegado Ciudadanos".

"Ciudadanos es la alternativa ciudadana frente a la hegemonía nacionalista" y la apuesta por "valores cívicos no identitarios", ha dicho, y es la garantía para lograr una "Cataluña libre, sí: pero de corrupción, de imposición y de nacionalismo".

Ha afirmado que Arrimadas va a ser "la mujer política más importante de este país" y ha defendido que la candidatura de Ciudadanos "tiene detrás un proyecto nacional" que es "el único proyecto de futuro para España".

El líder de la formación 'naranja' ha asegurado que la catalana es "una comunidad autónoma de una gran nación dentro del proyecto europeo", y ha considerado en este sentido que el 21D "no es simplemente una batalla local, ya que está toda Europa pendiente de que pasa en Cataluña".

"Nos toca ganar aquí para que Europa no tenga más fronteras", ha defendido.

Rivera ha apuntado la necesidad de "actualizar" la Constitución, pero no para "contentar a los separatistas", ha remarcado, sino "pensando en la vida de todos los españoles".

Ha dicho que España "no se va a volver a levantar si primero no paramos lo que esta pasando en Cataluña", pues es "imposible hablar de otras cosas" porque el nacionalismo" paraliza otros debates de ámbito estatal.

La cabeza de lista de Ciudadanos para las elecciones catalanas, Inés Arrimadas, ha afirmado por su parte querer ser "la presidenta de todos los catalanes", también de los que son independentistas, y ha dicho que quiere "superar esta etapa de 'procés'", que la sociedad no puede aguantar "cuatro años más".

"Si hay algo que tenemos todos en común -los miembros de la candidatura de Ciutadans- es que queremos trabajar para todos los catalanes, también para los que hoy en día quieren confiar en la independencia", ha dicho.

En el acto también han intervenido los cabezas de lista por Girona, Jean Castel; Tarragona, Matías Alonso; y Lleida, Jorge Soler; y la 'número dos' por Tarragona, Lorena Roldán.

Ha sido un encuentro con especial simbolismo para Ciudadanos, pues esta formación nació en un multitudinario acto hace 11 años en este mismo teatro, hoy también abarrotado.

El 4 de marzo de 2006 se dio a conocer un manifiesto cuya principal idea era constituir un nuevo partido que se desmarcara claramente del discurso identitario catalanista.