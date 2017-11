17 candidaturas concurren al 21D, seis más que en las autonómicas de 2015

Un total de 17 candidaturas se han presentado a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre en Cataluña, seis más que en los anteriores comicios al Parlament, según publica hoy el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) y el Boletín Oficial del Estados (BOE).

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha sido la que ha recibido el mayor número de listas, con 16 candidaturas, mientras que en Tarragona concurre una formación que no lo hace en el resto de circunscripciones, Ciudadanos Libres Unidos (CILUS).

Las 16 candidaturas de la provincia de Barcelona son PSC, PP, Partit Animalista Contra el Maltractament Animal, C's, ERC-CatSí, DIÀLEG, CUP, Per Un Món Més Just, Catalunya En Comú-Podem, Junts Per Catalunya, La Familia Paz y Libertad, Recortes Cero-Grupo Verde, Democracia Nacional, Partit Familia i Vida, Convergents y Unidos y Socialistas+por la Democracia.

Algunos de estas formaciones no se han presentado en las otras tres provincias de Cataluña, de manera que en Tarragona son 12 candidaturas, en Girona son 11 y en Lleida también 11, las que concurren al 21D.

Los cuatro secretarios electorales de las juntas electorales provinciales de Cataluña certifican en la disposición del BOE y el DOGC publicada hoy las candidaturas a las elecciones al Parlament de Cataluña y relacionan a todos sus candidatos, un total de 1.891 personas, incluidos los suplentes de cada lista.

Según el recuento hecho por Efe, a las elecciones del 21D concurren un total de 1.891 candidatos en las 17 listas: 1.198 en las listas de la provincia de Barcelona, 237 en las de Girona, 200 nombres en las candidaturas de Lleida y 256 en las de Tarragona.