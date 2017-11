Comerciantes del centro de Barcelona cifran la caída de las ventas hasta el 30 % en octubre

El presidente de la Asociación Passeig de Gràcia, Luis Sans, calcula que las movilizaciones políticas que ha vivido el centro de Barcelona durante el mes de octubre han provocado una caída en las ventas "de entre el 20 y el 30 %".

En la rueda de prensa de presentación de la Shopping Night de este año, que se celebrará el 30 de noviembre, Sans ha asegurado que la caída de ventas se ha producido, principalmente, por la cantidad de manifestaciones que se han celebrado en el centro de Barcelona y no tanto debido al turismo.

"La gente no podía comprar cuando había manifestaciones", ha asegurado Sans, que ha desvelado que la asociación Barcelona Oberta, que reúne a los principales ejes comerciales de la ciudad, llegó a pedir a la ANC y a Òmnium Cultural que la manifestación del pasado sábado para exigir la liberación de los dirigentes soberanistas presos no se celebrara en el centro de Barcelona.

"Agradecemos a la ANC y a Òmnium que la hicieran en la calle Marina y que tuvieran en cuenta que no siempre podemos recibir los mismos", ha asegurado Sans, que ha revelado que también solicitaron que esa manifestación se hiciera en domingo, para incidir menos en el comercio local, aunque al final no tuvieron éxito.

Pese al impacto de la situación política en el comercio durante el mes de octubre, Sans ha destacado que septiembre fue un mes "normal" en cuanto a ventas, a pesar de que los atentados terroristas de agosto provocaron "una bajada puntual" de la actividad durante "una semana o diez días".

Sans cree que el efecto de la situación política no se ha notado tanto en el turismo porque "el turista que tenía el billete de avión comprado, ha venido a Barcelona".

No obstante, Sans sí detecta una "desaceleración de la demanda turística" a raíz de la situación política en Cataluña, y apunta que ello está provocando bajadas de precios en los hoteles de la ciudad.

En cualquier caso, se ha mostrado confiado en que el efecto de la situación política sea temporal: "Quizá momentáneamente el turista no elija Barcelona", pero si las cosas "vuelven a cierta normalidad", tanto el turismo como el comercio se recuperarán, ha apuntado.

Ha admitido que, además de la situación política, el calor que ha hecho en el mes de octubre también ha influido negativamente en las ventas de los comercios del centro de Barcelona.