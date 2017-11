Tráfico y los examinadores acercan posturas para el fin de la huelga

La Dirección General de Tráfico (DGT) y el colectivo de examinadores han acercado posturas para intentar buscar una solución a los paros parciales convocados por estos trabajadores todos los lunes, martes y miércoles desde junio para reivindicar un aumento de 250 euros en el complemento salarial.

Ambas partes han informado posteriormente del resultado de la reunión en escuetos comunicados en los que se informa de que se seguirá negociando en los próximos días.

Hoy, representantes de la DGT, encabezados por su director, Gregorio Serrano, se han reunido durante cuatro horas con el Comité de Huelga designado por el colectivo de examinadores.

Lo han hecho, según la nota de Tráfico, para intentar buscar una solución a los paros que dicho colectivo viene desarrollando desde el mes de junio.

Ambos coinciden en que "se han acercado posturas", si bien reconocen que "quedan detalles por cerrar" ("importantes", según los convocantes de la huelga) por lo que se comprometen a "seguir negociando en los próximos días".

En el encuentro, el comité de huelga ha presentado una propuesta a los representantes públicos y la DGT ha hecho una contrapropuesta que tendrá que ser aprobada por la totalidad de los examinadores que secundan los paros, aunque Tráfico no ha querido dar más información para no perjudicar dichas negociaciones, según fuentes consultadas por Efe.

Los examinadores, por su parte, han indicado que la contraoferta de la DGT "contiene una parte económica y otra de mejoras profesionales".

En cualquier caso, han dejado claro que la huelga sigue en pie y no se desconvocará hasta que se alcance un acuerdo que sea aceptado por los examinadores.