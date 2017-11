Iceta descarta "hacer presidente" a Junqueras o Puigdemont tras el 21D

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha descartado hoy la posibilidad de que los votos de los socialistas sirvan, tras las elecciones del 21 de diciembre, para "hacer presidente" a Oriol Junqueras o Carles Puigdemont, a quienes ha responsabilizado de la situación actual.

En la presentación del libro "Iceta, el estratega del Partido Socialista", escrito por el periodista Raúl Montilla (Ediciones B), en el Colegio de Periodistas, el líder del PSC ha defendido que su candidatura es la mejor situada para superar la situación de "bloqueo" político e institucional que vive Cataluña.

No obstante, ante la posibilidad de que no sea el PSC la primera fuerza y de que pueda negociarse un gobierno de coalición, Iceta ha salido al paso de quienes ven a los socialistas abiertos a pactar con los soberanistas: "Yo no haré presidente ni a Oriol Junqueras ni a Carles Puigdemont, creo que ya hemos tenido bastante".

Tampoco facilitaría su investidura, ha añadido, ni siquiera si ERC o el PDeCAT renunciasen a una hoja de ruta que pasara por hacer efectiva la declaración de independencia, porque sus respectivos candidatos, Junqueras y Puigdemont, "son los responsables de habernos llevado hasta aquí, una situación desastrosa".

Ahora bien, ha matizado, "serán necesarios acuerdos que no pasen por la ruptura de España ni saltarse la legalidad" y que superen la fractura en la política catalana y en la relación Cataluña-España.

"Me gustaría que Cataluña tuviera una mejor autonomía, una mejor financiación, así como impulsar una España federal y que haya un instrumento para decidir si los catalanes aceptan un nuevo acuerdo de relación con España", ha explicado.

Según Iceta, "sea cual sea el resultado de las elecciones, hay que sentarse a una mesa y acordar las cosas".

En este sentido, ha indicado que "una mayoría en Cataluña no le puede imponer a una mayoría en España algo que no quiere, pero tampoco una mayoría en España le puede imponer algo que no quiere a una mayoría en Cataluña".

"Un acuerdo no es nunca todo lo que pides, no se puede pretender el 'todo o nada' porque -según ha apuntado- entre el inmovilismo de unos y la ruptura de otros hay un espacio que se llama PSC".

Aunque Iceta descarta apoyar una hipotética investidura de Junqueras o Puigdemont, se ha mostrado partidario de hablar con todos para lograr acuerdos que permitan salir del "bloqueo" actual.

"Ayer descubrimos que Puigdemont ya no ve la independencia como única salida, lástima que esto no lo viese antes", ha afirmado, y ha insistido en favorecer "un gobierno con todos aquellos que deseen una salida negociada", porque no cree en una "política de frentes".

Con respecto al artículo 155 de la Constitución, Iceta ha apuntado: "sólo ha servido para convocar elecciones y, una vez hechas, se vuelve a la legalidad, es decir, yo creo que el día 22 ya no es aplicable".

"Estos días vemos declaraciones muy duras, admitiendo que no estaban preparados" para hacer efectiva la declaración de independencia, "pues bien -ha puntualizado- nadie se puede comprometer a no cometer errores, pero sí a no repetirlos" puesto que "el objetivo de la independencia es legítimo pero no lo es, en cambio, salirse de la legalidad".

En respuesta a la oferta de pactos postelectorales que plantea el líder del PPC, Xavier García Albiol, ha indicado que "es prematuro hablar de pactos" cuando aún no se conocen los programas.

"Yo no sé qué propone el PP para salir de la situación actual, porque si hay algo que ha caracterizado a este partido es el inmovilismo, y yo no estoy de acuerdo con esto", ha subrayado.

Además, ha añadido, García Albiol quiere un compromiso para que no se convoque ningún referéndum de autodeterminación, "y yo le digo que tampoco lo deseo, pero que, en cambio, quiero otros dos referendos, uno de reforma constitucional y otro de reforma estatutaria".