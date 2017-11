Más de mil personas arropan a los 3 exconsejeros en una concentración de la ANC en Bruselas

Más de un millar de personas se concentraron hoy convocados por la ANC en Bruselas para rechazar las medidas impuestas al exgobierno catalán, un acto en la que participaron tres de los exconsejeros en Bélgica, Toni Comín, Clara Ponsatí y Meritxell Serret.

En la concentración, a la que asistieron según los organizadores alrededor de 1.500 personas, ondearon banderas "esteladas" (separatista) y de la región de Flandes, y acudieron independentistas que residen en Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Francia, que gritaron proclamas como "no estáis solos", "independencia", "libertad" o "fuera las fuerzas de ocupación".

Comín, Ponsatí y Serret, que no quisieron hacer declaraciones a la prensa, se dirigieron a los presentes para agradecerles su fuerza y animarlos a votar para restablecer "el legítimo Gobierno de Cataluña".

"No sabéis la fuerza que nos dais a los que estamos en el exilio o en prisión", dijo Serret, exconsejera de Agricultura, quien añadió que "todo el mundo vio ayer la reclamación de un pueblo que nadie puede callar" en relación a la masiva manifestación en Barcelona.

Comín señaló que el Gobierno de Mariano Rajoy representa "a los herederos del franquismo y el autoritarismo" y señaló que "la prueba" de que en Cataluña hay presos políticos "es que un millón de personas salió a la calle para protestar por unos encarcelamientos injustos".

"¿Acaso alguna vez ha salido un millón de personas a la calle por meter a un delincuente en prisión?", espetó el ex titular catalán de Sanidad.

Por su parte, Ponsatí se dirigió al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, al que reprochó el "silencio" de Europa y recordó que "la Unión Europa nació precisamente para luchar contra los autoritarismos".

"A todos los que están en altos cargos de la UE les pedimos que nos ayuden a encontrar una solución política y democrática. Porque no puede ser que dentro de Europa las políticas de Putin y Erdogan estén empezando a hacerse efectivas desde Madrid", declaró la exconsellera de Educación.

También acudió a la concentración el eurodiputado de ERC Josep-Maria Terricabras, quién animó a los presentes a mantenerse fuertes a pesar de estar "lejos de casa" y a darse ánimos mutuamente.

El entorno de Terricabras, y también de los eurodiputados Jordi Solé (ERC) y Ramon Tremosa (PDeCAT), está dando apoyo en Bélgica al expresidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que permanecen con él y sobre los que también recae una orden europea de entrega a España.

Asimismo, estuvieron presentes en el acto, en el Parque del Cincuentenario de Bruselas, muy cerca de las instituciones comunitarias, simpatizantes del partido xenófobo flamenco Vlaams Belang.

En el acto, que se clausuró bajo una fuerte lluvia con el canto de "Els segadors", se mostraron igualmente pancartas con el rostro de los exconsejeros encarcelados.