La CUP debate la vía más "eficiente" el 21D para "hacer efectiva la república"

La CUP debate hoy en asamblea cómo afronta las elecciones del 21 de diciembre y escogerá la vía "más eficiente" para "proclamar y hacer efectiva la república", según ha destacado la portavoz del secretariado nacional del partido, Núria Gibert.

La CUP ha iniciado hoy una asamblea nacional extraordinaria, que durará todo el día, para elegir entre cuatro posibles escenarios de cara a las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña: acudir en solitario, lista civil sin políticos en activo, frente de izquierdas o no presentarse.

En declaraciones a los periodistas al inicio de la asamblea en Granollers (Barcelona), Gibert ha señalado que la formación ve los comicios del 21D como "ilegítimos", porque son una "imposición" del Gobierno central a través del artículo 155 de la Constitución.

No obstante, ha añadido: "Queremos debatirlo y la CUP-Crida Constituent nos pondremos al servicio de la opción más eficiente y efectiva, que decidamos entre todos, para proclamar y hacer efectiva la república".

A las 09:00 horas ya se habían registrado 750 personas para participar en la asamblea pero se prevé que el número aumente conforme avance la jornada, ha dicho la portavoz.

En la asamblea se ofrecerá a los asistentes una ponencia política en la que se analizará el actual escenario, después de la declaración unilateral de independencia, el encarcelamiento de una parte del Govern cesado y la marcha de otra parte a Bruselas, la intervención de la Generalitat a través del 155 y la convocatoria de elecciones por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Acto seguido, se debatirán los cuatro escenarios en una votación "completamente abierta", en palabras de Gibert, que ha recordado que el secretariado nacional no fija una posición sobre los temas y, además, tendrán poco peso las delegaciones territoriales porque al final es "un voto por persona".