Albiol llevará a Fiscalía de Menores el uso de niños como "escudos" en la huelga

El líder del PP Catalán, Xavier García Albiol, ha asegurado hoy que denunciará ante la Fiscalía de Menores a aquellos padres o profesores "fanatizados" que, a su juicio, utilizaron a niños menores e "incluso a bebés" como "escudos humanos" en la huelga general "salvaje" de ayer en Cataluña.

En rueda de prensa en Barcelona, Albiol ha cargado contra la jornada de movilizaciones de ayer con motivo de la huelga general convocada por la Intersindical-CSC y respaldada por las entidades soberanistas, que ha calificado de "huelga salvaje del independentismo", una protesta que fracasó en la industria y el comercio pero que generó numerosos incidentes de movilidad.

"Era legal, porque así lo decidió un juez. Pero era ilegítima, porque no respondía a intereses de reclamaciones laborales, sino exclusivamente a la voluntad de manipular políticamente a la sociedad catalana y hacerla partícipe o víctima de planteamientos del todo inadmisibles para personas decentes", ha afirmado.

Albiol ha opinado que se puso en evidencia "hasta qué punto una parte de la sociedad catalana se ha transtornado y fanatizado y que les lleva a utilizar para sus propios fines a niños de no más de dos o tres años, incluso bebés, como escudos humanos ante la policía. Es mezquino, irresponsable, patético y penoso".

Ha advertido que su partido presentará una denuncia ante la Fiscalía de Menores con fotografías e imágenes para que actúe en consecuencia contra de esos "padres y profesores fanatizados": "No les puede salir gratis. Es muy grave", ha dicho Albiol, que ha pedido que reciban "la repulsa más contundente dentro de las leyes".