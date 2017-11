Varoufakis: Catalunya es un problema europeo y en España hay presos políticos

El ex ministro griego de Finanzas y fundador del Movimiento por la Democracia en Europa 2025 (DiEM25), Yannis Varoufakis, ha defendido hoy que "Cataluña es un problema europeo que exige una solución europea", y ha dicho sentirse "avergonzado" como europeo de que en España haya "presos políticos".

En una rueda de prensa convocada por DiEM25 en Barcelona, Varoufakis ha afirmado que la catalana es "una crisis europea" y negarlo es "no aceptar nuestra responsabilidad como ciudadanos europeos", y ha dicho que los miembros del Govern destituido y los líderes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart son "presos políticos".

"Que Puigdemont esté en Bélgica hace que el mundo se pregunte qué está pasando en Europa", ha considerado el líder de DiEM25, que ha añadido que le parece que "las acciones del Gobierno de Madrid" no hacen más que hacer crecer el independentismo en Cataluña.

Ha asegurado no querer tomar posición sobre la conveniencia de que Cataluña se independice, pero sí ha dicho trabajar "para pedir la restauración de libertades civiles", que según él se han perdido en España tras las cargas policiales del referéndum del 1-O convocado por la Generalitat y suspendido por el Tribunal Constitucional.

El exministro griego ha criticado duramente el papel de la Unión Europea (UE), pues según él ha sido "hipócrita" respecto a Cataluña porque sí ha intervenido en "asuntos internos" de otros países como Grecia, Irlanda e Italia, y ve "incoherente" que se defina a sí misma como una "unión de Estados" porque eso no hace más que incentivar que el independentismo quiera constituirse en uno.

Ha afirmado que parte de la "culpa" del crecimiento del independentismo en Cataluña se debe a las medidas de austeridad de la UE y a sus "rescates bancarios", y ha dicho que Cataluña ha sido 'alemanizada' por el Estado -en paralelismo con la situación griega y la Unión Europa- al haber establecido el Ejecutivo central durante el periodo de crisis fuertes limitaciones en su autonomía económica.

Varoufakis ha informado de que el DiEM25 está trabajando para presentarse en comicios electorales para que los diferentes partidos tengan "una sola agenda" y preparar así las elecciones europeas de 2019.

El objetivo, ha explicado, es conseguir "una auténtica unión de ciudades, regiones, Estados y, por supuesto, de gente".