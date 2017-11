Oncólogos alertan: el cáncer de pulmón en mujeres avanza a ritmos de epidemia

Oncólogos han denunciado hoy que las administraciones públicas se han relajado en la puesta en marcha de campañas contra el tabaco, principal causa del cáncer de pulmón, y han alertado de que la incidencia de este tumor en mujeres "empieza a aumentar a ritmos epidemiológicos", entre un 4 y un 5 % anual.

Representantes de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) y de la asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres (Icapem) han coincidido en pedir más recursos a la atención e investigación de este tumor, del que en España se diagnostican 28.000 casos cada año.

Durante la presentación de la campaña "Da tu Do contra el cáncer de pulmón", promovida por la farmacéutica Roche, los expertos han lamentado el estigma que acompaña a esta enfermedad, dado que los pacientes se sienten responsables por haber sido fumadores.

Una estigmatización que hace que se invierta hasta una séptima parte menos en este tumor que en cáncer de mama y que dificulta la recaudación de fondos tanto para la investigación como para el apoyo a pacientes y sus familias, ha asegurado el doctor Javier de Castro, jefe de oncología médica del Hospital Universitario La Paz de Madrid.

De Castro, que es también presidente de Icapem, ha incidido en que las leyes antitabaco consiguieron detener la epidemia de cáncer de pulmón en varones, pero no en las mujeres, que se incorporaron al hábito tabaquíco décadas posteriores.

"Esto hace que estemos viendo un aumento del cáncer de pulmón en mujeres cuando está disminuyendo en varones", ha subrayado este oncólogo, quien ha advertido de que el riesgo es diferente en cada persona y que "probablemente las mujeres con menor número de años de tabaquismo activo puedan tener una mayor posibilidad de desarrollo de enfermedades pulmonares y de cáncer de pulmón".

Tampoco la normativa ha logrado frenar el consumo de tabaco en los jóvenes y el doctor De Castro ha incidido en la importancia de que las campañas de concienciación lleguen a ellos, especialmente a los preadolescentes de 10-11 años, puesto que la edad de inicio se sitúa entre los 13 y los 14 años.

En la importancia de que las campañas de prevención del tabaquismo sean constantes ha incidido el doctor Mariano Provencio, jefe de servicio de oncología del Hospital Puerta de Hierro de Madrid y presidente del GECP, quien ha denunciado la "insensibilidad" de las administraciones públicas en la inversión en cáncer de pulmón.

Este oncólogo ha puesto de relieve que "en pocos años ha cambiado el panorama del tratamiento de este tumor más que en las últimas cuatro décadas" y ha pedido transmitir este mensaje "para que los pacientes no te lleguen con la idea de que no se puede hacer nada por ellos".

Un "paso cualitativo" para dar tratamiento a los pacientes con cáncer avanzado para el que el sistema sanitario no está preparado, según De Castro, que ha abogado por la puesta en marcha de un plan nacional que afronte ese cambio.

El doctor Santiago Ponce, del Hospital 12 de Octubre de Madrid y miembro de SEOM, ha puesto de relieve la "inequidad" tanto en tecnologías como en tratamientos que se dan entre los territorios e, incluso, entre centros dentro de una misma comunidad.

La campaña de Roche anima a la población a sumarse al reto #DatuDO (www.datudo.es) compartiendo en las redes sociales un 'do de pecho' en foto o vídeo. Cada uno de estos gestos se convertirá en una donación destinada a proyectos de concienciación social y de apoyo a los pacientes.