Junqueras y Rull emplazan desde la cárcel a la movilización y la unidad

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el exconseller de Territorio Josep Rull, dos de los exmiembros del Govern encarcelados, han emplazado hoy a través de sus cuentas de Twitter a participar en las movilizaciones que piden su liberación y mantener la unidad de los independentistas.

"No te limites a contemplar estas horas que ahora vienen. Baja y participa", ha publicado el entorno de Junqueras en su cuenta de Twitter, sobre una foto en la que se ve un cartel con "Libertad presos políticos", el lema de la pegada de carteles para pedir la libertad de los ocho exconsellers encarcelados y de los líderes de ANC y Òmnium Cultural, convocada hoy por estas dos organizaciones.

En la imagen, también se ve a un hombre que coloca un lazo amarillo, el símbolo que se utiliza para pedir la libertad de los dirigentes independentistas, en una farola.

El mensaje de Junqueras concluye: "No podrán nada ante un pueblo unido, alegre y combativo. #Empaperem" (Empapelemos).

Por su parte, Josep Rull da las gracias por el apoyo recibido. "Cada imagen de movilización en Cataluña es una ola de esperanza para nosotros mientras estemos en prisión", ha asegurado en el último de una serie de tuits publicados en los últimos minutos por su entorno.

De hecho, ha explicado en uno de ellos que "desde la cárcel" seguirá enviando mensajes a través de sus compañeros y ha manifestado que "es imposible presionar la voluntad democrática de un pueblo"

"No desfalleceremos. Nosotros somos vosotros", ha constatado Rull en un tercer mensaje en la red social.