Los 'comunes' proponen candidato a Doménech y descartan sumarse a lista única

La coordinadora nacional de Catalunya en Comú ha descartado hoy sumarse a una lista única de cara a las elecciones del 21D, al considerar que esta fórmula diluye la defensa de las políticas sociales que quiere impulsar, y ha invitado a Podem para articular una coalición encabezada por Xavier Domènech.

"Creemos que Cataluña no se merece más plebiscitos. La experiencia que tenemos con las listas unitarias es que a veces solamente sirven para seguir con recortes sociales capitaneados por la antigua Convergència", ha señalado en rueda de prensa la portavoz de la formación, Elisenda Alamany.

Los 'comunes' han invitado a Podem para articular una coalición encabezada por Xavier Domènech y con el nombre En Comú Podem-Catalunya en Comú, unas máximas que tendrán que ratificar los inscritos de Catalunya en Comú en asamblea el próximo sábado, 11 de noviembre.

Asimismo, Alamany ha abierto la puerta a pactar con otras formaciones puntos comunes referentes a la exigencia de la liberación de "los presos políticos" y la "nulidad" de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Así pues, Catalunya en Comú rechaza la propuesta que hicieron ayer los republicanos, que recogieron el guante del PDeCAT y del expresidente Carles Puigdemont a favor de una lista única, con la condición de que la CUP y los 'comunes' se sumaran a la candidatura conjunta.

"Creemos, y de aquí no nos moveremos, que las grandes soluciones para Cataluña pasan por hablar con todo el mundo pero desde la pluralidad y la diversidad, no desde frentes que diluyan las políticas sociales que queremos para Cataluña", ha subrayado.

La portavoz de los 'comunes' no ha dado detalles sobre cómo será la lista que propondrá su formación, pero sí que ha avanzado que buscarán "lo bueno y mejor" tanto de su propio espacio como de otros afines.

"Tiene que haber caras nuevas, aire fresco, que refleje que hacen falta nuevas personas que puedan apelar a las grandes mayorías del país", ha recalcado.

En este sentido, ha subrayado la idoneidad de Domènech como cabeza de lista: "No sólo representa la transversalidad de nuestro espacio, sino que creemos que representa la transversalidad del catalanismo político".

Alamany ha criticado que haya formaciones que planteen las elecciones del próximo 21 de diciembre "con aparente normalidad" y ha destacado su excepcionalidad, sobre todo después de que hoy Puigdemont y los cuatro exconsellers que le acompañaban en Bruselas se hayan entregado a la policía belga.

"Nos parece que las últimas noticias dan una imagen de lo que es el estado de la democracia muy muy pobre", ha lamentado Alamany, que ha considerado "presos políticos" a los ocho exconsellers encarcelados por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación, así como los líderes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.