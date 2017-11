El ministro belga de Justicia afirma que la euroorden de detención contra Puigdemont es completamente judicial

El ministro belga de Justicia, Koen Geens, afirma que el procedimiento abierto con la orden de arresto europea emitida contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros es "completamente judicial" y no interviene el Ejecutivo.

En un comunicado divulgado en su cuenta de Twitter, Geens explica que la extradición ya no existe entre los Estados miembros de la Unión Europea, dado que se sustituye por la "Orden de detención europea (EAW)", que se aplica desde 2004.

"El procedimiento es completamente judicial: a diferencia de la extradición, el poder Ejecutivo no participa en el procedimiento de la EAW. Todo se hace a través de contactos directos entre las autoridades judiciales", explica el ministro belga.

Eso sí, agrega que las causas de rechazo de una orden permanecen, "se definen con más precisión que en el régimen de extradición. En ciertas situaciones, todavía permiten rechazar la ejecución de una orden de arresto europea".

Explica también que en el procedimiento de la orden de detención europea, la persona es privada de libertad tras recibirla y es escuchada por el juez de instrucción en un plazo de 24 horas, y es él quien decide si mantiene a la persona detenida.

El ministro de Justicia belga afirma que, en principio, la decisión sobre la ejecución de la euroorden es adoptada por la Sala del Consejo en un plazo de 15 días, y tanto la fiscalía como la persona involucrada pueden apelar la decisión ante la División de Acusación, que tiene otros 15 días para tomar su decisión. Por ello, añade, una decisión se toma en principio en segunda instancia dentro de los 30 días, aunque un recurso de casación todavía es posible, lo que puede alargar el tiempo. La Decisión marco de la UE establece que la decisión final debe tomarse dentro de los 60 días, extendidos a 90 días en circunstancias excepcionales, subraya el ministro.

La Fiscalía federal belga ha recibido hoy las órdenes europeas de detención y entrega contra Puigdemont y los cuatro exconsejeros que lo acompañan en Bruselas, confirmó a Efe el portavoz de la Fiscalía Eric Van Der Sijpt. Esos trámites podrían ser completados "mañana o más adelante", según el portavoz.