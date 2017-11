Iceta: "Es hora de tender puentes, no cavar trincheras ni levantar fronteras"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado hoy que es hora de "tender puentes, no cavar trincheras ni levantar fronteras", y de que su partido se erija como "alternativa a la dicotomía estéril entre la independencia y el inmovilismo".

En un acto de debate sobre los ejes del programa electoral del PSC para las próximas elecciones autonómicas en la sede del partido, Iceta ha señalado que su formación aboga por un "cambio de rumbo" porque esta legislatura "ha sido un desastre total y absoluto", cuyo balance es "una sociedad dividida, una economía debilitada y un país aislado".

"Quiero tender la mano a la izquierda y al centro, a autonomistas y a federalistas. Quiero un gran acuerdo que implique una gran victoria para Cataluña", ha aseverado el líder de los socialistas catalanes.

El PSC quiere recuperar "con fuerza el ideal y el empuje del catalanismo social", pues entiende que "la centralidad de la política" y la "vía del diálogo" son la "única formula para encontrar una solución acordada".

Iceta ha dicho que son necesarias "amplias mayorías para el acuerdo y el cambio" y para un "pacto de Estado" que conlleve más autogobierno, una mejor financiación para la autonomía, una España federal "en la que una Cataluña, querida y respetada, se sienta cómoda" y un "mecanismo" para que los catalanes acepten o no esta propuesta.

Ha lamentado también que "sin diálogo y sin propuesta política para resolver el problema que tenemos entre manos, se han resignado unos y otros a que la única respuesta del Estado sea la del Poder Judicial".

Iceta ha indicado que "en una situación excepcional" su partido no puede "hacer lo de siempre" y, por ello, debe dirigirse a "los votantes socialistas de piedra picada", pero también, y "más que nunca", a aquellos votantes "que quizás nunca se habían planteado" dar su apoyo al PSC.

Ha defendido que "la convocatoria inmediata de elecciones a partir del artículo 155" ha sido la manera de revertir "la imposición de una minoría numerosa pero insuficiente para romper con el resto de España", en referencia a la mayoría parlamentaria independentista, y de "retornar las instituciones catalanas a la legalidad".

"Ahora nos toca afrontar este proceso electoral con tanta lucidez como firmeza: criticando el fraude, el fracaso y la frustración que han definido esta legislatura", ha asegurado.